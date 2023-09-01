Мобилизация в Украине: Резников рассказал, как цифровизация ТЦК повлияет на мобилизацию

По словам министра обороны, с правовой точки зрения у страны есть еще мобилизационный ресурс. Однако армия несет потери, которые необходимо восполнять.

Министра обороны Украины Алексей Резников рассказал изданию "Телеграф" будет ли усиление мобилизации и какую роль будет играть в ней цифровизация Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

План мобилизации

По его словам, утвержденный Верховной Радой Украины план мобилизации еще не выполнен. Поэтому, что в данный момент нет необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности военнослужащих.

"То есть с правовой точки зрения у нас есть еще ресурс. Не думаю, что в ближайшие месяцы у нас будет стоять вопрос об увеличении этой планки. К сожалению, мы несем потери, соответственно пополнение потерь — это важная история", — сказал Алексей Резников.

Цифровизация ТЦК и СП

Сейчас идет обновление кадрового состава в ТЦК и серьезный процесс цифровизации, который предполагает обмен данными между всеми ведомствами, которые содержат реестры: Министерством иностранных дел, Министерством юстиции, Министерством внутренних дел, Министерством социальной политики, пограничной службой.

Резников объяснил, для чего необходим такой обмен информацией: "Чтобы центры комплектации четко понимали – кто из мобилизационного резерва доступен, где он находится, например, у кого родился третий ребенок – автоматом реестр из Минюста это передает и становится понятно, что человек по закону не может быть мобилизован. Или кто-то получил от Минсоцполитики статус, что он ухаживает за инвалидом. Или пограничники скажут: выехало столько военнообязанных. И дальше вопрос — где они находятся".

Вероятно, тотальную цифровизацию военкоматов и усиление выполнения плана следует ожидать уже этой осенью.

"Мы ожидаем, что в октябре, на 90% мы выйдем на понятный уровень цифровизации центров комплектации", – резюмировал министр.

Напомним, 1 сентября Фокус писал о том, кому вручат повестку в сентябре и кого заберут в армию. Представители власти за последнее время сделали множество заявлений, которые касаются мобилизации и ее возможного усиления. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что этот вопрос действительно подымался.

Ранее сообщалось, кого из мужчин могут сразу отправить на фронт после повестки. По словам Сергея Павлова, сразу на фронт попадают люди с боевым опытом или те, кто хотя бы служил раньше.