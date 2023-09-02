Фридман, Авен, Усманов и не только: журналисты нашли дома детей олигархов РФ в Лондоне (фото, видео)

Дети российских олигархов продолжают пользоваться своей недвижимость в Лондоне. Дома не арестованы, их сдают в аренду, в них живут люди. И лишь на крыльце дома на Белгрейв-сквер, связанного с Олегом Дерипаской, поселился бездомный.

В лондонском комьюнити Хампстед находятся дома, принадлежащие трем известным россиянам, в отношении которых действуют западные санкции: Андрею Гурьеву, Алишеру Усманову и Михаилу Фридману. Авторы журналистского расследования нашли дома российских олигархов. Материал "Лондонград" опубликован на YouTube.

Лондонский дом Андрея Гурьева, владельца "Фосагро"

Имение Witanhurst, которое связывают с Андреем Гурьевым, бывшим сенатором Совета Федераций РФ и владельцем одного из крупнейших в мире заводов по производству минеральных удобрений "Фосагро".

Имение, которое связывают с Андреем Гурьевым

Журналисты заметили автомобили премиум-класса на территории имения, хотя прежде сообщалюсь, что имение не предназначено для проживания семьи Гурьева.

Дом Алишера Усманова

Beechwood House — лондонский дом Усманова был построен в 1840-х годах, считается одним из самых дорогих в британской столице. Его стоимость оценивается в 50 млн фунтов стерлингов. Дом, как и сам Усманов, находится под санкциями, судя по всему, в нем никто не живет сейчас.

Имение Алишера Усманова стоимостью свыше 50 млн фунтов стерлингов

Дом Михаила Фридмана

Имение Alton House связывают с Михаилом Фридманом. Российский олигарх решил не отвечать на вопросы журналистов о том, считает ли он главу Кремля Владимира Путина военным преступником. Уроженец Львова Фридман сослался на "запрет юристов", а также предложил расследователю Михаилу Ткачу побеседовать в более спокойной обстановке.

Дом Михаила Фридмана

Российский олигарх Михаил Фридман проживает в Лондоне, в отношении него действуют санкциями властей Великобритании.

По данным западных СМИ, в июле британское руководство предоставило подсанкционным российским олигархам не менее 82 лицензий "на личные расходы". То есть разрешается тратить до $1 млн в год на "базовые потребности": водителей, поваров, горничных и пр.

Михаил Фридман

"Я вам интервью давать не буду и комментировать не буду, — заявил предприниматель, связанный с Кремлем. — Я не знаю, с какой целью вы меня спрашиваете. Кроме того, это позиция моих юристов".

По сведениям авторов журналистского проекта "Схемы", компания, находящаяся в собственности Фридмана, до сих пор сотрудничает с Росгвардией и путинской охраной. Речь о компании "АльфаСтрахование", которая предоставляет услуги в том числе и подразделениям, которые охраняют Путина.

В Украине Фридман известен как опосредованный владелец мобильного оператора Киевстар, брендов минеральных вод "Моршинская", "Миргородская" и Borjomi, а также Сенс-Банка.

Журналистское расследование о домах российских олигархов в Лондоне

Дом Петра Авена

Имение Ingliston House в районе. По данным журналистов, олигарх Петр Авен не появляется в своем дома и пытается получить право на проживание в Латвии, чье гражданство у него есть.

Дом Петра Авена в Суррее

Герман Хан

Герман Хан — совладелец "Альфа-групп". Его жена владеет домом в центре Лондона. По наблюдениям журналистов, в доме каждый вечер зажигается свет, но через парадные двери никто не выходит.

Дом, которым владеет супруга Германа Хана

Владимир Лисин

Владимир Лисин — один из немногих российских олигархов, который все еще не попал под санкции Запада. Принадлежащий ему производитель стали Новолипецкий металлургический комбинат продолжает выполнять госзаказы для российского ВПК во время полномасштабной войны в Украине.

Предприятие производит сталь, которую используют завод по производству радиолокационных систем для флота РФ и других предприятий, в частности для "Марийского машиностроительного завода", который работает над производством зенитных систем.

По информации журналистов, НЛМК Лисина поставляю электротехническую сталь институту по разработке и производству ядерных и термоядерных боеприпасов.

Возможный дом сына Лисина

Журналисты нашли мужчину, который может быть его сыном. Он внешне и по возрасту похож на сына олигарха.

Мужчина, который может быть сыном олигарха Лисина

У сына Владимира Лисина может быть дом в Лондоне.

Журналисты нашли мужчину, похожего на него, возможно это его сын, поскольку свои фото он не выкладывал в сети

Андрей Скотч и его дочь Варвара

Журналисты нашли имение, связанное с Андреем Скотчем — владельцем одного из крупнейших в мере производителей железной руды.

По данным российского издания "Проект", в прошлом году мобилизованным в Белгороде раздавали брошюры о том, как жить на войне с Украиной и США. Пособия напечатало общество ветеранов Афганистана при поддержке Скотча.

Дом, связанный со Скотчем Дом, связанный со Скотчем Дом, связанный со Скотчем

Он настолько связан с российской агрессий, что в 2023 году под санкциями США и Великобритании оказалась его дочь Варвара.

Варвара Скотч в списке санкционных лиц

"Феррари", который выехал из дома дочери Андрея Скотча.

"Феррари", который выехал из дома Скотча

Журналистам не удалось установить личности мужчины и женщина, которые села в автомобиль.

Женщина, вышедшая из дома дочери Скотча

Авторы расследования также нашли дом, зарегистрированный на дочь российского олигарха Владимира Евтушенкова.

Дом, связанный с дочерью российского олигарха Владимира Евтушенкова Фото: Скрин видео

И только на веранде дома на Белгрейв-сквер, связанного с Олегом Дерипаской поселился нищий.

Дом, связанный с Олегом Дерипаской Дом, связанный с Олегом Дерипаской Фото: Скрин видео

Напомним, что в Украине прокуроры занялись владельцем "Сенс банка" Фридманом.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против российских предпринимателей, причастных к военной агрессии против Украины.