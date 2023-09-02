На Запорожье российские войска поджигают траву на заминированных полях, — NYT

Российские военные придумали новую тактику, чтобы остановить продвижение ВСУ. Они сначала поджигают минные поля, а затем заставляют бойцов выйти на дорогу, которая простреливается пулеметчиками.

Украинские воины, которые участвуют в контрнаступательной операции ВСУ на юге, рассказали некоторые детали боев. В частности сообщили, что делает враг, чтобы Силы обороны не преодолели минные поля: намеренно их поджигает. Об этом написало издание The New York Times.

Издание пообщалось с бойцами, которые участвуют в боях под Урожайным — на восточной части Запорожского отрезка фронта. По словам бойцов, российские подразделения придумывают новую тактику для противодействия ВСУ. В частности, на минные поля выливают зажигательную смесь. После чего ждут, когда подойдут передовые подразделения и попытаются начать разминирование. Тогда враг сбрасывает гранату и поле полыхает огнем. Дальше невозможно продвигаться: ВС РФ делает "вероломные минные поля еще более смертоносными", — написал журналист.

После того как поля становятся непроходимыми, бойцам остается один из возможных вариантов — двигаться по дороге T0158. На дороге мині легче увидеть и легче обойти. Тем временем россияне вдоль дороги настроили бетонных бункеров, в каждом бункере — пулеметчик, который держит под огневым контролем дорогу. Кроме того, в небе патрулируют дроны.

Отметим, на отрезке фронта, который описывает NYT, не заметно автодороги T0158. Зато есть дорога Т0518 — она тянется от Великих Новоселок до Урожайного, затем — до Заветного Желания, Старомлиновки и далее следует до Мариуполя.

Отрезок фронта Урожайное-Старомлиновка Фото: Google maps

Контрнаступление на Запорожье: детали

Отметим, согласно официальным сообщениям Минобороны Украины, ВСУ освободили село Урожайное — это произошло 16 августа. Тогда же стало понятно, что враг отошел к Заветному Желанию и пытается удержать продвижение Сил обороны в направлении Старомлиновки. Между тем эксперты, на которых ссылается NYT, объяснили, почему важно освободить Старомлиновку — оттуда идет путь на Мариуполь (около 70 км).

Направление Старомлиновка-Мариуполь Фото: DeepState

Тем временем на другом отрезке Запорожском фронта — под Ореховым — также отмечают успехи Сил обороны. В частности, 28 августа освободили Работино. Также есть ощутимое продвижение в направлении села Вербовое. После этого, отмечают эксперты, перед украинскими бойцами откроется путь на Токмак. Если закрепятся на расстоянии 10 км от города, то будут контролировать логистические пути противника. Тем временем до Мелитополя останется пройти около 40 км.

Направление Токмак-Мелитополь Фото: DeepState

Напоминаем, представитель Совбеза США Джон Кирби 1 сентября прокомментировал темп продвижения ВСУ на Запорожье. По его словам, есть успехи Сил обороны в течение последних 72 часов. Также он отметил, что скорость продвижения значения не имеет.

Между тем Украина анонсировала успешный пуск дальнобойной ракеты. В частности, информацию подтвердило КБ "Луч" и двое чиновников.