"У россиян нет ответа": эксперт рассказал, в чем преимущество "урановых" снарядов для Abrams

Снаряд, выпущенный из пушки американского танка Abrams, сможет поражать заданные дистанции, лобовую броню и самые сильные забронированные участки военной техники ВС РФ.

Вооруженные силы Российской Федерации не смогут защититься от снарядов с обедненным ураном американских танков Abrams, которые получат ВСУ. Об этом сообщил военный обозреватель Давид Шарп в эфире FREEДОМ.

"Это очень эффективный снаряд, на который у россиян пока нет ответа", — сказал Давид Шарп.

Он отметил, что танки Abrams имеют эффективную пушку калибром 120 мм. Снаряд, выпущенный из такой пушки, поражает заданные дистанции, лобовую броню и сильные забронированные участки танков ВС РФ. Однако Abrams может не достичь своей цели, если будет использоваться на большой дальности или при беглом попадании.

По словам Шарма, в защите от снарядов с обедненным ураном оккупантам может помочь только более эффективная броня, однако на ее производство могут уйти десятилетия. Кроме этого, сейчас россияне работают над активной защитой танка, когда на технике расположено устройство, которое может перехватывать снаряд и ракету, которые летят в танк, и физически их уничтожать.

Военный обозреватель уточнил, что время от времени Москва сообщает о готовности активной защиты танков. Однако он убежден, что активная защита не будет способна эффективно противодействовать скоростным бронебойным снарядам, выпущенным из танковой пушки. Поэтому атаки Abrams с высокой вероятностью будут поражать российские танки с запланированной дистанции. Давид Шарпа добавил, что россияне не смогут в срочном порядке что-либо сделать с этим.

Американские танки Abrams: что о них известно

Эти танки стоят на вооружении у ВС США. Также их используют армии Египта, Австралии, Марокко, Польши, Саудовской Аравии и ряда государств Востока. Техника является одной из самых тяжелых танков современности, его боевая масса превышает 62 т. Танк "Абрамс" известен своим бронированием, в основе которого лежит обедненный уран, который в 1,5 раза плотнее свинца. Поэтому бронирование сильнее защищает экипаж. Также танк имеет мощный газотурбинный двигатель, который работает на топливе для реактивных двигателей.

На Abrams установлены 120-мм гладкоствольные пушки М256, которые способны вести огонь с подкалиберными, кумулятивными, бетонобойными и картечными снарядами. Боекомплект M1A1 — из 40 выстрелов, 34 из которых размещены в нише башни.

Вспомогательное вооружение — один 62-мм пулемет М240, спаренный с пушкой, и второй, установленным перед люком заряжающего. На башне размещен крупнокалиберный 12,7-мм зенитный пулемет М2. Боекомплект — 11 400 патронов калибра 7,62 мм, 1000 патронов калибра 12,7 мм. На бортах башни — два 66-мм шестиствольных гранатомета М250.

Фото: Из открытых источников

Напомним, 1 сентября стало известно, что Украина может получить первые десять американских танков Abrams в середине сентября. Обучение на этой технике завершили около 200 украинских солдат.