"Встречали с цветами": мятеж Пригожина контролировали спецслужбы РФ, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, между российскими спецслужбами продолжаются сильные конфликты, что и приводит к различным беспорядкам внутри страны.

Военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в конце июня контролировали российские спецслужбы. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью NV 1 сентября.

По его словам, спецслужбы РФ регулярно выясняют отношения между собой и это никогда не прекращалось. Вся история, которая произошла за последние несколько месяцев в Евгением Пригожиным является тому доказательством.

"Я больше чем уверен, что этот так называемый бунт Пригожина – это была контролируемая ситуация, а не спонтанная вещь. Если бы была спонтанная, тогда вопрос: а чем занимается ФСБ в Ростове, если Пригожина там встречали с цветами, как вы помните, и с аплодисментами? И многие другие вопросы есть", — говорится в сообщении.

Теперь, когда главы ЧВК "Вагнер уже нет в живых, ответы на вопросы получить не получится. В причастности режима президента РФ Владимира Путина к крушению самолета Евгения Пригожина сомнений не возникает у Алексея Данилова.

К слову, издание Bloomberg 1 сентября сообщало, что Минобороны РФ "выманило" Евгения Пригожина из Африки, чтобы взорвать самолет. Он должен был провести переговоры с российским ведомством, чтобы решить проблемы его наемников, действия и возможности которых Кремль начал ограничивать.

Также 1 сентября сообщалось, что каждый пятый россиянин считает крушение самолета Пригожина местью Путина и лишь 26% убеждены, что речь идет о трагической случайности. Такие результаты показал соцопрос "Левада-Центра".