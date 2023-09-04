На вооружении ВСУ появились иранские танковые боеприпасы, — OSINT-аналитик (фото)

Одни из военных опубликовали ящик от боеприпасов, по которым удалось установить, что это кумулятивные оперенные снаряды для Т-72.

На вооружении украинской армии появились боеприпасы иранского производства для пушек серии 2А46. Об этом сообщает OSINT-исследователь War Noir в X (ранее твиттер).

"Интересная фотография, которую опубликовали украинские комбатанты, показывает редкие 125-мм боеприпасы для гладкоствольных пушек 2А46", — написал исследователь.

Характеристики боеприпаса калибра 125-мм калибра

На фотографии изображен ящик от снарядов DIO 3BK18M — это кумулятивный оперенный боеприпас иранского производства. Изготовили партию снарядов в 2022 году. Боеприпасы предназначены для поражения бронированных целей и используется на танках серии Т-72. Он автоматически заряжается в казенную часть, а затем в гильзу. Корпус изготавливается из стали.

125-мм боеприпас может пробивать 550 мм катаной гомогенной брони или до 273 мм под углом до 60 градусов. Максимальная дальность стрельбы составляет 4000 метров.

Также автор отмечает, что боеприпасы не были затрофеены у российских войск.

Напомним, 31 июля аналитики писали, что ВСУ используют иранские боеприпасы 2023 года производства . До сих пор неизвестно, как снаряды появились в Украине.

3 мая аналитики обнаружили в ВСУ иранские боеприпасы 2023 года изготовления калибра 122-мм.