"Позиция противника за каждым кустом": ВСУ предстоит еще много боев на юге, — WSJ

По словам журналистов, россиян, скорее всего, не будет достаточного количества сил для контратак на тот выступ, который в будущем создадут ВСУ в Запорожской области.

Украинские войска смогли прорвать первую линию обороны россиян. Однако контрнаступление еще не закончено. ВСУ предстоит еще очень много боев, о чем пишет издание Wall Street Journal.

По словам журналистов, Россия не только построила мощную оборону в Запорожской области, но и продолжает ее укреплять. Кроме того, Москва также перебросила в регион дополнительные войска.

Издание пишет, что украинским силам приходится действовать небольшими подразделениями. Таким образом они избегают обнаружения россиянами. ВСУ хотят создать выступ в тыл российских войск. Тогда у украинских войск получится прорвать все линии обороны ВС РФ.

"Прорыв может привести к тому, что подразделения прорвут оборонительные линии, но прежде чем прорыв будет достигнут, предстоит гораздо больше боев", — сказал Марк Киммитт, армейский бригадный генерал в отставке.

По его словам, у россиян, скорее всего, не будет достаточного количества сил для контратак на тот выступ, который в будущем создадут ВСУ.

Как рассказал рядовой воздушно-разведывательного батальона ВСУ Александр Солонко, практически каждая линия деревьев укреплена траншеями россиян.

"За каждым кустом — позиция противника", — сказал он.

Кроме того, как пишет издание, РФ накапливает силы в оккупированном Токмаке.

"Каждый день в Токмак и другие прифронтовые города прибывает все больше войск", — сказал Иван Федоров, мэр Мелитополя.

По его словам, Токмак превратился в военную базу россиян.

Издание пишет, что на прорыв могут уйти несколько месяцев обстрелов, разведки и неудачных атак. Однако украинские войска будут продолжать сражаться, что бы не случилось.

Также напомним, что эксперты объяснили Фокусу, почему ВСУ наступают малыми группами. Из-за значительных фортификаций со стороны ВС РФ, наступать большими группами с бронетехникой — не эффективно. Поэтому ВСУ идут в бой малыми штурмовыми группами. Военные эксперты рассказали о преимуществах такой тактики на данном этапе войны.

Кроме того, СМИ писали, что Украине нужен новый план для успешной войны с Россией. По словам журналистов, глава Кремля Владимир Путин использует переговоры для заморозки конфликта, что даст ему возможность совершить очередной маневр для достижения военных и дипломатических целей.