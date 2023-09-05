БПЛА атаковали Москву: есть разрушения из-за падения обломков, – Собянин (видео)

В связи с атакой беспилотников в российской столице задержали 22 авиарейса. В Минобороны РФ отчитались об уничтожении трех дронов.

Во вторник, 5 сентября, столица Российской Федерации подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в Telegram.

В заявлении ведомства говорится, что примерно в 03:00 по московскому времени над территорией Калужской области противовоздушная оборона сбила "БПЛА самолетного типа".

Спустя несколько минут в Минобороны РФ отчитались об уничтожении еще одного беспилотника. По данным ведомства, БПЛА был сбит над территорией Истринского района Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что оба дрона пытались атаковать российскую столицу. Чиновник утверждает, что в результате падения обломков в Истринском районе был поврежден "бытовой объект".

Позже глава российской столицы сообщил, что еще один дрон был сбит в Тверской области в районе села Завидово. По его словам, упомянутый БПЛА, как и предыдущие, направлялся в сторону Москвы. В Минобороны подтвердили уничтожение беспилотника.

Telegram-канал Mash сообщил, что из-за атаки беспилотников в столичном аэропорту Внуково был объявлен план "Ковер". Также задержаны рейсы в Домодедово и Шереметьево.

Telegram-канал "Осторожно Москва" добавил, что всего в московских аэропортах задержано 22 рейса и 2 отменено. Авторы канала также показали кадры с Шереметьево, где из-за задержки 4 рейсов скопились люди.

Напомним, 4 сентября губернатор Брянской области Российской Федерации Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины якобы атаковали беспилотниками Клинцовскую тепловую электростанцию.

Мы также сообщали, что по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские аэродромы "Дягилево" и "Энгельс" в прошлом году были атакованы с помощью беспилотников Ту-141 "Стриж".