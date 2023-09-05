Минус два сотрудника ФСБ: в РДК отчитались о вылазке в Брянскую область (фото)

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об "отражении" попытки прорыва границы, однако позже оказалось, что рейд "Русского добровольческого корпуса" был успешным.

В "Русском добровольческом корпусе" рассказали о результатах рейда в Брянскую область Российской Федерации 22 августа. Соответствующий пост был опубликован в официальном Telegram-канале РДК.

Бойцы РДК "поздравили" ФСБ РФ новым "выдавливанием", отметив, что в ходе их вылазки на территорию Брянской области российская спецслужба лишилась двух сотрудников. В качестве подтверждения авторы публикации показали скриншоты некрологов из местных Telegram-каналов.

В постах говорится, что сотрудники ФСБ Денис Стаценко и Александр Николаев погибли в ходе боя с "многократно превосходящие в силе диверсионно-разведывательной группой ВСУ".

Бойцы РДК ликвидировать двоих сотрудников ФСБ Фото: Telegram

"Возможно, им стоило работать в отделе по борьбе с репостами (в ФСБ такой точно есть). К слову, вы снова перепутали: ваших мальчиков/конторских мужиков разложили не "укроДРГ", а бойцы Русского Добровольческого Корпуса!" — заявили в РДК.

Ранее, 22 августа, губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что украинские диверсанты якобы пытались прорвать границу в Климовском районе.

Чиновник заявил, что атака была отражена. По его словам, к обороне были причастны ФСБ, Минобороны и спецподразделения Росгвардии.

Напомним, в ночь с 26 на 27 августа сотрудники Службы безопасности Украины совместно с бойцами Российского добровольческого корпуса провели операцию на аэродроме в российском городе Курск.

Мы также сообщали, что 16 августа командир РДК Денис Никитин заявил о готовности профинансировать потребности жителей приграничных территорий РФ, которые не брали в руки оружие, однако взамен им нужно выполнить некоторые условия.