Признали спустя полгода: в РФ показали силовиков, погибших после удара HIMARS по Донецку (фото)

Журналисты отмечают, что большинство из оккупационных военнослужащих были гражданами Украины, которые в 2014 году перешли на сторону ВС РФ. Силовики погибли после удара HIMARS по зданию штаба "внутренних войск" в Донецке.

Россияне признали потерю 12 военнослужащих Вооруженных Сил России из штаба так называемых внутренних войск "ДНР", которые погибли 27 марта текущего года в Донецке после удара из HIMARS по оккупационному штабу. Об этом пишет интернет-издание DonPress со ссылкой на журналистов.

Согласно данным захватчиков, большинство из этих двенадцати "200-х" военнослужащих были украинцами, которые в 2014 году перешли на сторону агрессора. Оккупанты также показали их лица.

На снимках – уроженцы Донецка, Макеевки, Снежного и другие мужчины и женщины, работавшие на оккупационный штаб "внутренних войск "МВД ДНР".

Здание их штаба расположено на ул. Восточная, 6А в Донецке. Именно туда 27 марта прилетели снаряды от HIMARS, однако оккупанты заявили, что попадание было по "жилым домам, погибших нет, а только несколько раненых".

И только спустя полгода в РФ подтвердили утрату своих товарищей, опубликовав фотографии в их память и предоставив краткие биографические сведения.

Погибшие оккупанты

Погибшие оккупанты

Среди этих оккупантов кто-то числился сотрудником вещевой службы, а кто-то "дослужился" в рядах армии страны-агрессора РФ до заместителя командира. В то же время окончание жизни у всех было одинаковым – "погиб/ла 27 марта 2023 года во время обстрела штаба в Донецке".

Имена 12 ликвидированных оккупантов:

Лысаков Павел Васильевич;

Позднякова Наталья Владимировка;

Климентьев Вячеслав Геннадиевич (позывной "Байконур");

Щур Юлия Игоревна;

Антон Владимирович (фамилия не видна);

Славко Алексей Викторович (исковой "Славянин");

Соколов Дмитрий Викторович (позывной "Рапира");

Сержантова Юлия Анатольевна (позывной "Енот");

Крыско Татьяна Васильевна (исковой "Таша");

Морозенко Виктор Александрович.

Напомним, 16 августа в Генштабе ВСУ подтвердили освобождение поселка Урожайное в Донецкой области. Представитель ведомства отметил, что теперь защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

Бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского показали, как брали под контроль Урожайное. На кадрах можно увидеть, как российские оккупанты бежали из населенного пункта после ударов Сил обороны.