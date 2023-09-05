Мобилизация в Украине: некоторым студентам разрешили выезжать за границу

Новые правила пересечения границы начали действовать с 1 сентября. Военнобязанные граждане могут покинуть Украину на недлительный срок, но лишь по определенным обстоятельствам.

В Украине снова изменили правила пересечения границы для военнообязанных мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет. Часть из них имеет право выехать за пределы страны. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) 5 сентября.

Коснутся изменения определенной категории студентов и эту норму накануне утвердили в Кабинете министров. Речь идет о разрешении на выезд за границу для студентов или курсантов, которые туда поедут для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения или в авиационные школы.

Для этого нужно оформить специальные документы в виде направления от учебного заведения, а также военно-учетные документы с соответствующими отметками районного (объединенного районного), городского (районного в городах, объединенного городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Студенты или курсанты учебного заведения Украины могут непрерывно находиться за границей не более срока прохождения практической летной подготовки в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах", — говорится в сообщении.

Заработали эти изменения с 1 сентября 2023 года.

Стоит отметить, что во время военного положения военнобязанные мужчины не могут покинуть территорию страны без соответствующего разрешения. Мероприятия были продлены до 15 ноября, однако в случае, если война не закончится, их продлят опять.

Напомним, 16 августа сообщалось, что за границу будут выпускать еще одну категорию украинцев. Ранее таким правом были наделены родные защитников, пропавших без вести или погибших во время войны в период с 2018 года и до сих пор. Теперь возможности вновь были расширены.