Доставка повесток "до дверей": могут ли работники ТЦК прийти к мужчинам домой

Военнообязанные нередко получают повестки в общественных местах, но в некоторых случаях представители военкоматов могут прийти к ним домой. Когда такие действия являются законными и как реагировать, рассказала юрист Екатерина Анищенко.

В Украине продолжается мобилизация и повестки военнообязанным могут выдавать в общественных местах. Можно ли избежать оповещения на своей частной территории, объяснила в комментарии "РБК-Украина" адвокатесса юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

По словам юриста, по закону правоохранители и представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) вполне могут наведаться к гражданину домой. Вручение повестки разрешено непосредственно на месте жительства лица.

"Это означает, что представители военного комиссариата и полиции могут иметь законное право обратиться на территорию двора или в квартиру для вручения повестки", — подчеркнула Анищенко.

Однако о проникновении в жилище речь не идет. Это возможно только в случае, если сотрудник ТЦК должен вручить официальные документы, в частности повестку на призыв. Даже в случае законности действий, проникновение должно происходить с соблюдением прав граждан и в соответствии с законом.

"Работники военного комиссариата могут посетить жилье человека с целью вручения повестки или осуществления других официальных процедур. Однако они должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия. Гражданин имеет право проверить эти документы", — рассказала адвокат.

По ее словам, обычно такие действия происходят с предварительного согласия или с предупреждением владельца жилья. Проникновение без разрешения может нарушить права украинца. Если военнообязанный сомневается в законности визита работников ТЦК, юрист советует действовать по закону и требовать официальные документы.

"В случае отказа от принятия или подписи повестки, важно иметь в виду, что это не освобождает вас от обязательств, которые могут быть определены в повестке. Официальные документы, такие как повестки, имеют юридическую силу, и отказ от их подписи не освобождает вас от возможных последствий", — подчеркнула Анищенко.

Напомним, адвокат Роман Симутин объяснил, можно ли снимать на видео работников ТЦК. По его словам, полиция нарезает кадры с бодикамер, чтобы скрыть свои силовые методы и оставить только факт вручения повестки.

Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы ответили, имеют ли право представители военкоматов задерживать военнообязанных, сажать их в авто и принудительно везти в ТЦК.