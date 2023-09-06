Закрепляются возле Работино и Вербового: в ISW подтвердили успехи ВСУ под Запорожьем (карты)

Бойцы ВСУ прорвали фортификации ВС РФ в Запорожской области, а российские подразделения жалуются, что испытывают "снарядный голод".

Аналитики Института изучения войны рассказали о деталях текущей ситуации на линии фронта на юге по состоянию на 6 сентября 2023 года. В частности, подтвердили, что ВСУ выбили противника с позиций под Роботиным и Вербовым. Накануне появилась информация о прорыве российской линии обороны на указанных участках: сообщали, бойцы Сил обороны добрались до "зубов дракона". Об изменениях на Запорожском направлении говорится в свежем отчете ISW.

Выводы, опубликованные аналитиками ISW, основываются на официальных заявлениях Генштаба ВСУ, комментариях западных военных экспертов и на сообщениях российских военных блогеров.

В частности, утверждается, что ВСУ заняли новые позиции на двух участках фронта на Запорожье:

южнее Работино в направлении села Новопрокоповка;

северо-западнее Вербового.

Как проходят укрепления ВС РФ возле Работино-Вербового Фото: ISW Участок фронта к югу от Орехова — ISW Фото: ISW

Об этом же говорится в одном из последних отчетов украинского командования. Указывается, что заняты новые позиции, при этом параллельно артиллерия уничтожает российские цели, также ведется контрбатарейная борьба. Успехи отмечаются на двух направлениях: на юге на Мелитопольском направлении, на востоке на Бахмутском направлениях.

Что касается другого участка фронта на юге — возле Великой Новоселки — то аналитики отметили, что ВСУ удерживают вражеские войска возле Старомайорска и не позволяют передислоцировать их к Работино-Вербовому.

Фронт на Запорожье по состоянию на 6 сентября 2023 года Фото: DeepState

Контрнаступление ВСУ в 2023 году: детали

Отметим, украинский военный рассказал об особенностях продвижения Сил обороны на юге. По его словам, россияне применяют двойное минирование: вместо одной мины ставят сразу две. Кроме того, поджигают заминированные поля: тогда подразделениям ВСУ приходится выходить на дороги, где их ждут пулеметы и дроны.

Тем временем под Купянском на восточном отрезке враг пытается атаковать украинские позиции. Главное направление атаки — село Новоегоровка возле Сватово: подразделения ВС РФ хотели бы "пробить коридор".

Между тем аналитики ISW отмечают проблемы, имеющиеся у российских войск. В частности, им не хватает артиллерийских снарядов. Враг использует дроны "Ланцет" и РСЗО для ударов по украинским позициям, но этих возможностей "мало". Чтобы исправить ситуацию, президент России Владимир Путин планирует договориться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном: встретится во Владивостоке, чтобы купить снаряды для ВС РФ.

Напоминаем, в ночь с 5 на 6 сентября ВС РФ обстреляли территорию Украины "Шахедами" и несколькими видами ракет. Военная администрация Одесской области подтвердила гибель одного человека.

Накануне российский дрон-камикадзе упал на территории НАТО — в Румынии. Власти страны отрицают произошедшее.