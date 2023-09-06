"Бои продолжаются": ВСУ продвинулись южнее Работино и наступают на Бахмут, — Генштаб (видео)

По словам спикера командования Павла Ковальчука, российские оккупанты регулярно делают попытки наступления на Бахмутском и Лиманском направлениях, но украинские защитники сдерживают их.

Украинские вооруженные силы продолжают свою наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Бойцы смогли продвинуться на юг от уже деоккупированного Работино в Запорожской области. Об этом сообщает спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона.

Между тем, наши бойцы сдерживают наступление врага на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Также на Лиманском и Бахмутском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и севернее Клещиевки. Тяжелые бои продолжаются", — добавил спикер.

Лиманское направление

Мелитопольское направление

Как сообщил спикер, украинские военные достигли успеха на направлении Работино-Новопрокоповка в Запорожской области и сейчас закрепляются на достигнутых позициях.

Также защитники наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Мелитопольское направление

Бахмутское направление

Украинские вооруженные силы продолжают оказывать давление на противника к югу от Бахмута, как и ранее. Оккупанты понесли потери, вынуждены перемещать свои подразделения и задействовать резервы в данном районе.

Напомним, 28 августа Минобороны подтвердило, что украинские войска освободили Работино Пологовского района Запорожской области и продолжают продвижение вперед. По словам заместителя министра Анны Маляр, южное направление является основным для украинских защитников во время контрнаступления.

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады рассказали о боях за Работино в Запорожской области. Также освобождение села Работино дает возможность организовать наступление на Токмак.