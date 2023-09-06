Польша приобретает 46 ЗРК Narew: от чего будет защищать комплекс

Войско Польское получит 23 батареи ЗРК Narew, которые смогут сбивать цели в радиусе 40 км. Первые пусковые поступят через 4 года.

Польша продолжает закупать разнообразное вооружение. 5 сентября Минобороны подписало контракт на 45 комплексов. Об этом сообщает польский Defence 24.

Во время выставки MSPO министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на приобретение систем противовоздушной обороны для Войска Польского. В частности сразу 23 батареи зенитно-ракетных комплексов Narew малого радиуса действия. Контрактом предусматривается поставка 46 зенитно-ракетных комплексов в составе трех пусковых установок iLauncher. То есть всего будет 138 машин. Из них сформируют 23 батареи.

Первые пусковые установки должны поставлять с 2027 года, а полностью контракт выполнят до 2035 года. По сути производителем является европейская оборонная компания MBDA, однако производство наладят в Польше. Вместе с пусковыми установками Польша заказала зенитные ракеты к ним MBDA CAMM-ER. Предполагается передача технологий полякам от европейского производителя.

При этом радиолокационные станции, командные машины и другие сопутствующие машины будут изготовлены Польшей позже. Подписанный контракт не предусматривает их производства. По данным издания, стоимость контракта может достигать 12 млрд долларов.

Narew — это комплекс малого радиуса дальности. Он способен поражать цели на расстоянии до 45 км и на высоте до 20 км. Каждая пусковая установка имеет электронно-оптическую станцию для обнаружения целей в пассивном режиме. Также есть РЛС Sajna с активным фазовой решеткой.

Один комплекс состоит из:

3 пусковых iLauncher;

3 транспортно-заряжающих машины;

1 радиолокационной станции Sajna;

1 командного пункта.

Напомним, 5 сентября СМИ писали, что Польша начнет локальное производство корейских танков K2 уже в 2026 году.

1 сентября стало известно, что Польша будет поставлять карабины Grot в одну из африканских стран .