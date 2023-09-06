Правительство Британии объявило о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией

По словам теневого министра иностранных дел Дэвида Лэмми, этот шаг "давно назрел". Британское правительство представило проект постановления на рассмотрение парламента.

О решении правительства признать российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией сообщила в среду министр внутренних дел Соединенного Королевства Суэлла Браверман. Об этом сообщает агентство Reuters.

После парламентского утверждения членство в ЧВК "Вагнер" и ее поддержка окажутся вне закона, а британские власти получат право классифицировать активы Вагнера как собственность террористов и конфисковывать их в пользу государства, говорится в заявлении министерства.

Министр Браверман назвала ЧВК "Вагнер" "военным инструментом путинской России за рубежом", действовавшим "жестоко и разрушительно".

В заявлении деятельность ЧВК характеризуется как угроза глобальной безопасности. Отмечается, что группа принимала участие в грабежах, пытках и "варварских убийствах" в Украине, на Ближнем Востоке и в Африке.

"Они террористы, просто и ясно", – заявила Браверман.

Ожидается, что постановление вступит в силу 13 сентября, после чего принадлежность к группе или ее пропаганда, организация ее собраний или участие в них, а также публичное ношение логотипа ЧВК "Вагнер" будут считаться уголовным преступлением и наказываются тюремным заключением на срок до 14 лет.

Дэвид Лэмми, глава внешней политики оппозиционной Лейбористской партии, заявил, что этот шаг "давно назрел".

"Теперь правительство должно добиваться создания специального трибунала для судебного преследования Путина за его преступления", — написал он на своей странице социальной платформы X.

Послужной список ЧВК "Вагнер"

Российская ЧВК "Вагнер", основанная Евгением Пригожиным, действовала в Сирии, Ливии и ряде стран Северной и Западной Африки.

После начала полномасштабного вторжения в Украину, руководство ЧВК завербовало тысячи заключенных из российских тюрем для участия в боевых действиях, обеспечив основную ударную силу для наступления сил РФ зимой 2022–2023 годов.

Напомним, что в июне этого года Пригожин поднял мятеж в России, который президент Владимир Путин осудил как государственную измену.

Также сообщалось, что что 23 августа все руководство ЧВК "Вагнер", включая ее основателя Евгения Пригожина, погибли в авиакатастрофе.