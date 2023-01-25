"Группа Вагнера" вербует на войну заключенных граждан Украины, — Генштаб

По информации командования, наиболее активно призывают на фронт украинцев, которые отбывают наказание за тяжкие уголовные преступления.

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Боевики "группы Вагнера" вербует в свои ряды украинцев, которых принудительно вывезли на территорию России в места лишения свободы. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины от 25 января.

"В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав частной военной компании "Вагнер", — отмечают в командовании.

По данным Генштаба, особое внимание "вагнеровцы" уделяют тем гражданам, которые отбывают сроки за совершение тяжких уголовных преступлений.

"Большинство украинских заключенных недовольны принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных", — добавили в командовании.

Напомним, 24 января The New York Times опубликовал расследование, в котором говорится, что в течение последних месяцев тайное кладбище "Группы Вагнера" увеличилось в несколько раз. Там боевиков хоронят в безымянных могилах.

Фокус также писал о том, что в соцсетях опубликовали видеоролик с секретного кладбища "группы Вагнера" в Краснодарском крае. На кадрах видно, как экскаватор вырывает могилы одну за другой, а завербованных наемников хоронят в безымянных могилах, пытаясь скрыть от общества реальный уровень потерь.

Ранее, 20 января, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби сообщил, что Минфин США собирается объявить российскую "группу Вагнера" транснациональной преступной организацией и ввести против нее и сети ее поддержки по всему миру дополнительные санкции.