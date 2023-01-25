"Група Вагнера" вербує на війну ув'язнених громадян України, — Генштаб

За інформацією командування, найактивніше призивають на фронт українців, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

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Бойовики "групи Вагнера" вербують до своїх лав українців, яких примусово вивезли на територію Росії до місць позбавлення волі. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України від 25 січня.

"Зокрема, у Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії "Вагнер"", — зазначають у командуванні.

За даними Генштабу, особливу увагу "вагнерівці" приділяють тим громадянам, які відбувають терміни за скоєння тяжких кримінальних злочинів.

"Більшість українських в'язнів незадоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських в'язнів", — додали в командуванні.

Нагадаємо, 24 січня The New York Times опублікував розслідування, в якому йдеться, що протягом останніх місяців таємний цвинтар "Групи Вагнера" збільшився у кілька разів. Там бойовиків ховають у безіменних могилах.

Фокус також писав про те, що в соцмережах опублікували відеоролик із секретного цвинтаря "групи Вагнера" у Краснодарському краї. На кадрах видно, як екскаватор вириває могили одну за одною, а завербованих найманців ховають у безіменних могилах, намагаючись приховати від суспільства реальний рівень втрат.

Раніше, 20 січня, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі повідомив, що Мінфін США збирається оголосити російську "групу Вагнера" транснаціональною злочинною організацією та запровадити проти неї та мережі її підтримки у всьому світі додаткові санкції.