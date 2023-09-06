"Такие же ненадежные, как Mercedes": Соловьев пожаловался на западные танки в Украине (видео)

Вражеский пропагандист убежден, что на территории Украины продолжается противостояние между Москвой и Вашингтоном. Он раскритиковал западное вооружение за ненадежность, сравнив его с авто марки Mercedes-Benz.

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз эмоционально высказался против США и Запада. Соответствующее видео, как передает Фокус, опубликовали в соцсетях 6 сентября.

Во время эфира на вражеском телевидении пропагандист заявил, что против россиян якобы ведет войну "чужими руками" Вашингтон. Речь шла о боевых действиях на территории Украины, которыми якобы руководят американцы.

"Мы прощаемся с иллюзиями. Мы наконец-то видим, что мир вступает в эпоху глобального конфликта и горячего. На Западе с этим уже не спорят. В Вашингтоне под дурака повторяют, что не ведут войну с Россией", — отметил Соловьев.

Он обвинил Украину в том, что ее защитники якобы действуют по указанию США. В то же время пропагандист добавил, что россияне якобы не впервые столкнулись с украинцами, ведь те "воевали на стороне международных террористов в Чечне".

"Конечно, вы за ними стоите, конечно, вы воюете просто чужими руками. Воюет ваша техника, воюет ваша разведка, воюют ваши генералы, рисуя планы, которые проваливаются", — обратился к воображаемым американцам Соловьев.

По его мнению, США "боятся" выйти в честное противостояние с Кремлем. Пропагандист заявил, что американцы якобы не проявили себя "достойно" ни в одной войне и уничтожали гражданских.

Также Соловьев упомянул о поставках Вашингтоном снарядов с обедненным ураном в Украину. Он заявил, что боеприпасы якобы не помогут проявить эффективность на поле боя американским танкам. Leopard, по его словам, уже показали свою ненадежность, якобы характерную для немецких машин. Пропагандист даже упомянул в этом контексте всемирно известную марку Mercedes-Benz.

Напомним, Владимир Соловьев не впервые упоминает в эфире Mercedes-Benz. Ранее он уже высказывал свое возмущение относительно санкций компании против страны-агрессора. Пропагандист верил, что россияне могут "разорить" автогиганта.

5 сентября в СМИ сообщали, что США могут объявить о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном уже на следующей неделе. Ожидается, что боеприпасы станут частью нового пакета военной помощи от Вашингтона.