Отмена отсрочки для студентов: юрист ответил на популярные вопросы украинцев (видео)
Мужчин, которые получают второе высшее образование после 30 лет, могут лишить права на отсрочку от мобилизации. Юрист Александр Жовтан рассказал, кому именно в таком случае будет угрожать призыв.
В парламенте зарегистрировали законопроект, который лишает права на отсрочку от призыва военнообязанных, получающих второе высшее образование после 30 лет. Что именно изменится, если его примут, объяснил в соцсетях адвокат и основатель АО "Респонд" Александр Жовтан.
"В случае принятия законопроекта отсрочку от мобилизации отменят для студентов, которые поступают в более 30 лет, а также для студентов, которые получают образование ниже или на таком же уровне, как и ранее уже полученное", — отметил он.
Юрист привел последовательность образования, закрепленную законом, по его уровням:
- начальный;
- первый (бакалаврский);
- второй (магистерский);
- третий (образовательно-научный или образовательно-творческий).
"Если придерживаться именно такого порядка, то отсрочка не исчезает", — подчеркнул Жовтан.
Он заверил, что аспиранты не потеряют свое право на отсрочку от военной службы.
"Согласно тому же закону Украины об образовании, аспирантский уровень является третьим уровнем высшего образования. А значит, отсрочка сохраняется", — объяснил адвокат.
По его словам, право на отсрочку после 30 лет украинские студенты также будут иметь, но при одном условии.
"Только в случае, если вы поступили в учебное заведение до 30 лет. Если поступили после 30 или в 30 лет, то отсрочки у вас уже не будет", — сказал Жовтан.
Юрист подчеркнул, что сейчас эти изменения еще не действуют, ведь речь идет о законопроекте. Даже в случае, если он будет принят, к тому времени документ может претерпеть значительные изменения.
"Сейчас это только законопроект. Соответственно, с момента подачи его в Верховную Раду и до момента подписи президентом Украины он может претерпеть радикальные изменения", — отметил Жовтан.
Напомним, 3 сентября представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что в ВР зарегистрировали законопроект, призванный перекрыть схему уклонения от мобилизации. Предлагается лишить отсрочки от призыва студентов, которые получают второе высшее образование после 30 лет.
5 сентября законопроект прокомментировал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Он заявил, что обучение не должно превращаться в "лазейку" для уклонистов.