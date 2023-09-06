Ночная атака на Одесскую область: пограничники уничтожили четыре беспилотника Shahed (фото, видео)

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, в результате вражеской атаки дронами погиб сотрудник агропредприятия. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Во время ночной атаки армии Российской Федерации на Одесскую область пограничники уничтожили четыре вражеских дрона-камикадзе "Шахед", сообщила 6 сентября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По информации ГПСУ, БпЛА были направлены на гражданскую инфраструктуру Подунавья.

"Интересно, что на корпусах БПЛА вместо предостерегающей российской надписи "не браться" осталось символическое "не братья" — и никогда ими не были", — отметили пограничники.

Что известно о вражеской атаке на Одесскую область

Первые сообщения о пусках "Шахедов" появились в сети около 22:00. В мониторинговых каналах утверждали, что россияне запустили дроны-камикадзе из Приморско-Ахтарска на Азовском побережье и с полигона Чауда в Крыму. Направление движения — на Одесскую область.

По информации председателя Одесской ОГА Олега Кипера, в течение почти трех часов армия РФ атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

"К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, умер в больнице", — сообщил Кипер.

Также в нескольких населенных пунктах Одесской области зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Напомним, 6 сентября ВС РФ атаковали Украину ракетами и Shahed, взрывы прогремели в Киеве и Одессе. В Одесской области в результате удара дрона-камикадзе погиб человек. Кроме того, возник пожар и есть разрушения на ряде объектов: повреждены сельскохозяйственные и припортовые сооружения.

Кроме того, предыдущая атака состоялась в ночь на 3 сентября — также использовали дроны. ГСЧС опубликовали фотографии с места удара в Одесской области: видно повреждение емкостей для хранения сельскохозяйственной продукции.