Нельзя отправлять в Украину: бельгийские F-16 могут иметь трещины в фюзеляже, — генерал НАТО

Бельгийский военачальник Фредерик Гетинк убежден, что самолеты в таком изношенном состоянии нельзя передавать Украине, поскольку это поставит под угрозу жизни украинских летчиков.

Бельгия нашла причину не передавать Украине истребители F-16 ссылаясь на критическую изношенность корпусов самолетов. Как сообщил начальник тыла бельгийских вооруженных сил генерал Фредерик Гетинк, самолеты F-16 ВВС Бельгии находятся в таком состоянии, что их ни в коем случае нельзя передавать Украине. Об этом военный чиновник заявил в интервью De Standaard 5 сентября.

В диалоге речь зашла о решении Брюсселя закупить у американцев самолетов F-35 Lightning II. Как оказалось сделка может быть под угрозой, поскольку на нее повлияет ситуация вокруг передачи состоящих на вооружении F-16, которые могли бы попасть в Украину. По мнению бельгийского генерала, нельзя отправлять в воюющую страну технику, которую опасно использовать самим бельгийским военным.

"Самолеты не используются, потому что они изношены. Они уже изношены, потому что слишком много летали. Нельзя отправлять в Украину самолеты, которыми вы сами бы не воспользовались Например, если мы поставим Украине опасный самолет с трещинами в фюзеляже, мы поставим под угрозу жизнь пилота", — подчеркнул Гетинк.

Мнение экспертов

Слова натовского генерала прокомментировали и западные эксперты. Они отметили, что заявление Гетинка подтверждает тезис о том, что часть бельгийских F-16 может иметь критический износ фюзеляжа. Аналогичные заявления были сделаны еще в начале года, когда другие бельгийские военные источники, пожелавшие остаться неизвестными, также упоминали о существовании этой проблемы.

Дело в том, что степень опасности зависит от размера и расположения трещин. Небольшие трещины могут не вызвать немедленных повреждений, но со временем они могут увеличиться и в конечном итоге привести к катастрофе во время полета. Крупные трещины, напротив, могут вызвать немедленное повреждение и, возможно, привести к разрыву самолета в воздухе. В любом случае полеты с таким износом фюзеляжа представляют собой серьезную угрозу безопасности, подчеркнули эксперты.

Ранее Фокус выяснял насколько эффективными будут истребители F-16 в украинском небе против самолетов российских ВКС. Ведь американская машина хорошо зарекомендовал себя в многочисленных боевых операциях на протяжении 40 лет, а ее модификации до сих пор остаются актуальными.