Обязательный воинский учет: Вениславский объяснил, будут ли вручать повестки женщинам

В Украине будут расширять перечень лиц, которых могут призвать в ряды ВСУ. Однако Рада не планирует увеличивать список специальностей для женщин, которые будут подлежать обязательной постановке на воинский учет.

С 1 октября женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность, обязательно должны стать на воинский учет. Для этого они должны явиться в ТЦК и СП и пройти необходимые процедуры. Об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, говорилось на сайте Верховной Рады.

Он отметил, что военнообязанных женщин могут мобилизовать в ряды ВСУ.

"Все военнообязанные — независимо от того, женщина это или мужчина, — получают повестки и могут быть мобилизованы только тогда, когда этого требует план мобилизации и необходимы люди для формирования новых подразделений или пополнения потерь", — сказал Федор Вениславский.

По его словам, некорректно говорить, что мобилизуют много женщин, ведь боевыми медиками могут быть и мужчины. В Украине будет продолжаться плановая мобилизация, однако расширят перечень лиц, которых могут призвать на службу. Кроме этого, Верховная Рада не планирует расширять перечень специальностей для женщин, которые будут подлежать обязательной постановке на воинский учет.

Федор Вениставский добавил, что женщины, чьи профессии являются родственными с определенными военно-учетными специальностями, могут добровольно стать на воинский учет.

"Например, женщина-химик может стать на учет, поскольку эта специальность родственна с военно-учетной специальностью химической защиты", — пояснил он.

Напомним, с 1 сентября на воинский учет должны вставать женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальности. Адвокат Марина Бекало рассказала, что такие женщины могут быть призваны на службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению обороны государства во время войны.

Адвокат Евгений Зураджи рассказал Фокусу, что скорее всего, женщины, которые получили медицинскую специальность и работают, будут иметь отсрочку до конца 2026 года. Однако после этого женщинам-медикам и фармацевтам, которые захотят официально трудоустроиться, нужно будет обязательно стать на воинский учет.