Обязательный воинский учет для женщин в Украине с 1 октября: кого это касается

Женщины, которые станут на воинский учет, могут быть призваны на службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению обороны государства во время войны.

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С 1 октября женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальности, должны будут регистрироваться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Адвокат Марина Бекало в комментарии "ТСН.ua" сообщила, что постановка на учет не является обязательным призывом на военную службу.

В частности, на воинский учет в обязательном порядке должны стать годные по состоянию здоровья женщины в возрасте от 18-60 лет, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие женщины могут встать на воинский учет по собственному желанию, если их специализация или профессия является родственной с военно-учетной специальностью. Приказом Минобороны от 11.10.2021 № 313 утвердили перечень таких профессий.

"Если открыть указанный перечень, то женщины большинства профессий подлежат постановке на воинский учет, но по их желанию", — сказала Марина Бекало.

Женщины, которые станут на воинский учет, могут быть призваны на службу в ряды ВСУ или привлечены к выполнению работ по обеспечению обороны государства во время действия военного времени. Они выполняют воинский долг на равных правах с мужчинами.

Как стать на воинский учет

Нетрудоустроенные женщины должны самостоятельно прибывать в ТЦК и СП. Работодатели, которые приняли на работу женщин, имеющих образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состоящих на воинском учете, должны известить об этом ТЦК и СП.

Для того, чтобы встать на воинский учет нужно прийти в ТЦК и СП со следующими документами:

заявлением о постановке на учет;

паспортом или ID-карточкой;

идентификационным номером;

документом о получении специальности/профессии;

справкой с работы с указанием специальности, по которой работает женщина;

свидетельством о рождении детей/документом об опеке;

свидетельством о браке;

фотографиями 3х4.

Военно-врачебная комиссия для женщин

В ТЦК и СП заводят личное дело женщины и направляют ее на медкомиссию, которая делает выводы о пригодности или непригодности к военной службе. В частности, женщин должны осмотреть хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог и гинеколог.

Могут ли призвать на службу беременных женщин

Согласно"Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" беременных женщин признают непригодными к военной службе.

Бекало уточнила, что женщины-военнослужащие имеют право на увольнение со службы из-за беременности и пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста, или если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, указанной в медицинском заключении, однако не более чем до достижения шести лет.

Будут ли выпускать за границу женщин, которые станут на воинский учет

По словам адвоката, у пограничной службы отсутствует доступ к информации о пребывании женщины, которая пытается пересечь границу, на воинском учете.

"Требовать у женщин дипломы в пункте пересечения о полученном образовании основания тоже отсутствуют", — добавила Марина Бекало.

Напомним, руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко рассказал, что некоторые военнообязанные мужчины могут получить повестку повторно.

1 сентября Фокус писал, что прежде всего ВСУ необходимы граждане, которые имеют боевой опыт. Кроме этого, требуются люди с определенными специальностями — водители, связисты, операторы БПЛА, специалисты по снайпингу (инструкторы и стрелки), IT-специалисты.