Обов'язковий військовий облік для жінок в Україні з 1 жовтня: кого це стосується

Жінки, які стануть на військовий облік, можуть бути призвані на службу або залучені до виконання робіт із забезпечення оборони держави під час війни.

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З 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальності, повинні будуть реєструватися в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Адвокатка Марина Бекало у коментарі "ТСН.ua" повідомила, що взяття на облік не є обов'язковим призовом на військову службу.

Зокрема, на військовий облік в обов'язковому порядку повинні стати придатні за станом здоров'я жінки віком від 18-60 років, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Інші жінки можуть встати на військовий облік за власним бажанням, якщо їхня спеціалізація або професія є спорідненою з військово-обліковою спеціальністю. Наказом Міноборони від 11.10.2021 № 313 затвердили перелік таких професій.

"Якщо відкрити зазначений перелік, то жінки більшості професій підлягають взяттю на військовий облік, але за їхнім бажанням", — сказала Марина Бекало.

Жінки, які стануть на військовий облік, можуть бути призвані на службу до лав ЗСУ або залучені до виконання робіт із забезпечення оборони держави під час дії воєнного часу. Вони виконують військовий обов’язок на рівних правах із чоловіками.

Як стати на військовий облік

Непрацевлаштовані жінки повинні самостійно прибувати до ТЦК та СП. Роботодавці, які прийняли на роботу жінок, які мають освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебувають на військовому обліку, повинні сповістити про це ТЦК та СП.

Для того, аби встати на військовий облік потрібно прийти до ТЦК та СП з наступними документами:

заявою про взяття на облік;

паспортом або ID-карткою;

ідентифікаційним номером;

документом про здобуття спеціальності/професії;

довідкою з роботи із зазначенням спеціальності, за якою працює жінка;

свідоцтвом про народження дітей/документом про опіку;

свідоцтвом про шлюб;

фотокартками 3х4.

Військово-лікарська комісія для жінок

У ТЦК та СП заводять особову справу жінки та спрямовують її на медкомісію, яка робить висновки щодо придатності або непридатності до військової служби. Зокрема, жінок повинні оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог та гінеколог.

Чи можуть призвати на службу вагітних жінок

Згідно з "Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" вагітних жінок визнають непридатними до військової служби.

Бекало уточнила, що жінки-військовослужбовиці мають право на звільнення зі служби через вагітність та перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, або якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, яка зазначена в медичному висновку, проте не більше ніж до досягнення шести років.

Чи випускатимуть за кордон жінок, які стануть на військовий облік

Зі слів адвокатки, у прикордонної служби відсутній доступ до інформації щодо перебування жінки, яка намагається перетнути кордон, на військовому обліку.

"Вимагати в жінок дипломи в пункті перетину про отриману освіту підстави теж відсутні", — додала Марина Бекало.

Нагадаємо, керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Тищенко розповів, що деякі військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку повторно.

1 вересня Фокус писав, що насамперед ЗСУ необхідні громадяни, які мають бойовий досвід. Крім цього, потрібно люди з певними спеціальностями — водії, зв'язківці, оператори БПЛА, фахівці зі снайпінгу (інструктори та стрільці), IT-фахівці.