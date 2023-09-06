"80-летие победы в Отечественной войне": Путин мог выбрать новую дату окончания войны, — эксперт

Кремль начал подготовку к празднику 80-летия победы в Отечественной войне, который состоится 9 мая 2025 года. Эксперт Вадим Денисенко убежден, что "этот день не станет праздничным для Путина".

Глава Института Будущего Вадим Денисенко убежден, что российский президент Владимир Путин выбрал новую дату для окончания войны в Украине — на 80-летие победы в Отечественной войне. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"С большой долей вероятности можем считать, что Путин поставил себе новый дедлайн окончания войны — восьмидесятилетие победы в Отечественной войне. Но также, с большой долей вероятности можем сказать, что этот день не станет праздничным для Путина", — сказал Вадим Денисенко.

Кремль уже начал подготовку к празднику, который будет только через полтора года — 9 мая 2025 года. По мнению Денисенко, это "явно выходит за пределы простого празднования". Он убежден, что этот праздник сводится к трем аспектам в голове российского президента и его окружения. В частности:

Единение россиян вокруг идеи победы и Путина, как ее олицетворения. Тогда как мартовские президентские выборы стали рассматриваться как референдум о праве Путина на "безлимитную войну". По словам Денисенко, "игра Путина" за последние полтора года сводилась к формуле: "Главное, что не стало хуже", однако сейчас начала трещать по швам. Кремль ищет замену этой формуле.

"Путин принял решение о войне до его победы со всеми вытекающими последствиями. А 09.05.2025 — это мечта о скором, как бы это парадоксально ни звучало, окончании войны. И надежда для российского населения, что потерпеть надо всего лишь до мая 2025 года", — подчеркнул эксперт.

Демонстрация, что российскому президенту не нужны посредники, и свои проблемы он будет решать сам. Для него главное — поднятие ставок, однако пока у него нет, чем их поднимать, а потому и никакие переговоры Путину пока не нужны. Денисенко считает, что сейчас он ищет причины для поднятия ставок — провалившаяся война в Нигерии, новые технологии для КНДР, которые он не сможет передать.

Взятие под контроль СМИ и элиту. Российское общество потеряло "верифицированный" источник информации, ведь Кремль начал контролировать Telegram-каналы и военкоров. Денисенко отметил, что Россия начала бороться за "маргинализацию части ура-патриотов". Формула Кремля: или вы поддерживаете российское видение мира о 80-летии победы и молчите о ситуации на фронтах — у вас все хорошо; или же вас ждет судьба Игоря Гиркина. Для элиты примером является Евгений Пригожин, которого убили несмотря на обещание, и выборы в Республике Хакасия, где элите показали: "будет так, как хочет Кремль, или никак".

"Эволюция от "Киев за три дня" до "день победы" в 2025 продолжается, праздновать Путину будет нечего", — добавил Вадим Денисенко.

Напомним, 1 сентября стало известно, что российский президент Владимир Путин встретился с российскими школьниками и рассказал им свой взгляд видение истории РФ. Путин пообщался с 30 подростками, которые имеют успехи в учебе, и являются победителями олимпиад.

В июле президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин не сможет выиграть войну против Украины. Кроме этого, по его мнению, военный конфликт не продлится долго.