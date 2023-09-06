Сумасшедший сосед будет пытаться создать проблемы: Данилов призвал готовиться к зиме (видео)

По словам секретаря СНБО, требуется привлечь людей на местах. Он считает проблемой мнение о том, что все вопросы решаются исключительно в Киеве, Офисе президента и Кабмине.

Секретарь СНБО предупредил, что в РФ будут пытаться усложнить жизнь жителям Украины, поэтому следует заранее подготовиться к зиме и всем сложностям непростого периода. Об этом сообщает NV.

"Зима будет сложной, непростой, с учетом этого сумасшедшего, который находится рядом с нашей территорией – конечно, он будет пытаться делать нам проблемы", — предупредил Данилов.

С его слов, продолжается подготовка к сложному периоду, и этот вопрос неоднократно обсуждали на заседаниях Ставки Верховного главнокомандующего. Секретарь СНБО отметил, что президент Украины Владимир Зеленский дал ряд поручений; проводится работа соответствующих структур.

Данилов также указал на то, что требуется, насколько это возможно, привлечь людей на местах. Он называет проблемой то, что есть мнение, будто все вопросы находятся в ведении исключительно Киева, Офиса президента, Кабмина, премьер-министра и пр.

Алексей Данилов — о подготовке к зиме и прочем

"Должны решаться вопросы, относящиеся к компетенции органов местного самоуправления", — уточнил он. Руководство каждой из территориальных общин ответственно за свою территорию, где должно быть все подготовлено, чтобы пережить сложности зимы, добавил Данилов.

Он считает, что руководство на местах лучше осведомлено о готовности к зимнему периоду.

Напомним, что Алексей Данилов заявил, что мятеж Евгения Пригожина был подконтролен российским спецслужбы. По данным СНБО, в рядах спецслужб РФ продолжаются конфликты, что и ведет к беспорядкам внутри страны.

Также сообщалось, что, по словам Данилова, Третья мировая война уже идет и коснулась в том или ином отношении практически всех.