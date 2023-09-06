"Не откажется от этой практики": ГУР предупредило о возможных обстрелах РФ осенью

В прошлом отопительном сезоне враг наносил массированные ракетные удары, сейчас же тактика изменилась. У россиян исчерпывается ракетный запас и ограничены возможности производства вооружения.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов заявил, что во время отопительного сезона будет сохраняться угроза ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

"Угроза ракетных ударов, в том числе по объектам энергетической инфраструктуры, сохраняется. Понятно, что государство-террорист не откажется от этой практики", — сказал Андрей Юсов.

Он отметил, что во время обстрелов Российская Федерация каждый раз использует различные сценарии. В прошлом году ВС РФ наносили массированные ракетные удары. По словам Юсова, с начала полномасштабного вторжения пик единовременного выпуска ракет по Украине достиг 120 единиц. Сейчас же враг не пользуется этой тактикой из-за использования РФ ракетного запаса и ограниченных возможностей производства.

Кроме этого, Юсов рассказал, что Россия продолжает производить около десяти ракет типа "Калибр" в месяц, и чуть меньше "Искандеров". Однако этого недостаточно, чтобы закрыть потребности российского ВПК, покрыть расходы и восстановить запасы, имеющиеся до 24 февраля.

Новоизобретенные ракеты и дроны полностью используются врагом во время обстрелов Украины.

"Но это в основном не российские дроны, если мы говорим о Shahed. Это все крупноузловая сборка иранских ударных дронов с определенными элементами, материалами, произведенными непосредственно на территории РФ", — пояснил он.

Также у РФ наблюдаются проблемы с современной оптикой, электроникой, чипами и схемами. Враг продолжает искать снаряды для ракетных систем залпового огня, артиллерии, что свидетельствует о кризисе мощностей ВПК РФ.

"Российский ВПК сейчас ориентирован на расконсервацию и по возможности — модернизацию или восстановление старой советской техники. Возможности по глубокой модернизации производства новых вооружений существенно уменьшились из-за введения санкций", — добавил Андрей Юсов.

Напомним, 4 сентября директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук рассказал, что зимой в области возможны отключения света по 4-8 часов в день. По его словам, инфраструктура в области частично повреждена, а объемов электроэнергии не хватит на прохождение отопительного сезона.

13 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что враг может продолжать атаковать энергетическую систему Украины во время отопительного сезона. Поэтому важно сформировать многоуровневую защиту для энергетических объектов.