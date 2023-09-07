"Слышали во всех районах": в Мариуполе прогремели взрывы и произошли пожары (фото)

В Мариуполе и районе вокруг города утро началось со взрывов. Местные пожаловались на то, что у них затряслись двери, а российские оккупанты подняли свою авиацию.

7 сентября во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, которые были слышны во всех районах города. Об этом сообщили в местном телеграм-канале.

"Примерно в 8:48-8:50 было громко в Мариуполе. Опять слышали во всех районах", — написали авторы контента.

Они прикрепили скриншоты обсуждения мариупольцами взрывов в чате. Один из пользователей сообщил, что у него "дверь затряслась". Другой отметил, что было "похоже на ПВО".

Два "очень громких" взрыва подтвердил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Также, по его словам, прогремел взрыв в поселке Мангуш Мариупольского района.

"Доброе утро", — написал Андрющенко.

Позже советник добавил, что в Мариуполе и районе зафиксировали пожары. В частности, возгорания произошли за ТРЦ ПортСити и вблизи бетонного мини-завода.

"Оккупанты сообщают о "работе авиации", однако это уже настолько типичная ложь, что сами себе не верят. После взрывов подняли авиацию из Приморско-Ахтарского и Ростовского направления в сторону Запорожья. Подробности устанавливаем", — отметил Андрющенко.

Публикации Петра Андрющенко от 7 сентября Фото: Скриншот

Напомним, Мариупольский городской совет делился подробностями "выборов", организованных российскими оккупантами. Местных заставляют "голосовать" на остановках общественного транспорта и капотах машин. Для этого захватчики придумали "передвижные участки".

6 сентября советник мэра города Петр Андрющенко рассказал, что ежедневно в мариупольских пыточных исчезают десятки украинцев. По его словам, россияне просто забирают людей и ведут неизвестно куда.