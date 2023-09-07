Глобальная угроза: жители 36 стран мира оценили враждебность России (опрос)

По данным издания U.S. News & World Report, Россию глобальной угрозой считают 72% участников международного опроса в 36 странах мира, Китай – 66% и 50% — США.

Большинство жителей Земли считают Россию глобальной угрозой. Об этом свидетельствуют результаты международного опроса, проведенного для издания U.S. News & World Report.

По данным исследования, 72% респондентов в 36 странах разных регионов планеты согласились с утверждением "Россия является угрозой миру". Аналогичное утверждение о Китае поддержали 66% опрошенных. США считают угрозой миру 50% респондентов, пишет издание 7 сентября.

Больше всех (более 90%) рассматривают Россию как глобальную угрозу жители соседних с РФ Финляндии, Японии и Польше, а также Дании.

Среди "лучших стран мира" Россия заняла 37 место, опустившись на одну позицию в рейтинге. В прошлом году она продемонстрировала рекордный обвал в истории исследований U.S. News & World Report – минус 12 строк.

В то же время лучшей страной мира, согласно опросу, стала Швейцария. В топ-5 вошли также Канада, Швеция, Австралия и США. За ними разместились Япония, Германия, Новая Зеландия, Великобритания и Нидерланды.

Украина на фоне продолжающейся войны с Россией заняла 68 место, потеряв шесть позиций. Как сообщает U.S. News & World Report, 67% всех опрошенных согласны с тем, что их страны должны и далее поддерживать Украину. Однако это на 5% меньше, чем в 2022 году.

Опрос под названием "Лучшие страны" (Best Countries) проводился с 17 марта по 12 июня 2023 года в разных регионах мира.

В рамках исследования респонденты оценивали 87 стран по 73 различным характеристикам – "заботится ли страна о правах человека", имеет ли она "мощную армию" или участвует ли в "сильных международных альянсах" и прочие.

Ответы объединены в 10 тематических групп. Среди них – культурное влияние, предпринимательство, открытость для бизнеса, приключения, качество жизни и забота об общественном благе.

Ежегодный опрос проводится совместно с международным маркетинговым агентством WPP и Школой бизнеса Уортона при Пенсильванском университете.

Респонденты из России не участвовали в исследовании второй год подряд.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, какие страны содействуют агрессии РФ. Между тем, слабость России выгодна ее партнерам, поэтому военное сотрудничество будет проходить исключительно в их интересах, отметил заместитель главы Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.

Также мы писали, что аналитики американского Института изучения войны (ISW) предупредили о возрождении президентом России Владимиром Путиным империалистического нарратива о "сражении за исторические границы". Высказывания подобного рода он допускал и перед началом полномасштабной войны в Украине.