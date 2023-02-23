Угроза Молдове и Центральной Азии: Путин может оправдать агрессию против любого соседа, – ISW

Президент РФ возрождает опасный нарратив о "битве за исторические земли РФ". Несколько азиатских стран были либо в составе Советского Союза, либо в Российской империи.

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Президент России Владимир Путин возрождает империалистический нарратив о "сражении за исторические границы". Такие высказывания он допускал и перед началом полномасштабной войны в Украине, обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете от 22 февраля.

Путин в четырехминутной речи на митинг-концерте в "Лужниках" заявил, что сейчас "идет битва за исторические рубежи России и за русский народ". А 21 февраля во время послания к Федеральному собранию РФ он назвал прилегающие к России территории "исторической землей".

"Путин не делал других важных замечаний о ходе войны и не обсуждал конкретные задачи на фронте" — отметили эксперты института.

Путин угрожает Молдове и Центральной Азии

Путинское понятие "исторических границ" России может быть использовано для оправдания агрессии против любого соседа, Молдовы и стран Центральной Азии, не имеющих общих границ, отметили специалисты.

В частности, Центральная Азия включает территории, которые раньше были либо в Советском Союзе, либо в Российской империи, добавили аналитики.

Эксперты отмечают, что речь Путина последовала за отменой признания территориальной целостности Молдовы. Президент РФ аннулировал указ от 2012 года о внешнеполитическом курсе России. В нем сказано, что Москва будет активно работать над решением приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.

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В ответ МИД Молдовы начал выход из десятков договоров в рамках СНГ. Министр иностранных дел Нику Попеску назвал эти договоры не актуальными или работающими против интересов Молдовы.

"Молдова присоединится к Европейскому союзу, у нее абсолютно другие цели внешней политики. Очевидно, что выход из СНГ или расторжение этих соглашений, несовместимых с нашими обязательствами, продолжится", — заявил Попеску.

По мнению экспертов ISW, отмена указа от 2012 года не означает обязательное нападение РФ на Молдову. У Путина нет для этого военного потенциала, но стоит ожидать эскалацию усилий по дестабилизации ситуации в стране.

Напомним, что 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский обещал помочь Молдове в случае агрессии военных России. А 9 февраля Зеленский предупредил президента Молдовы Майю Санду о планах РФ напасть на страну.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 февраля сказал, что Запад якобы готовит Молдове роль "второй Украины". Санду 30 декабря говорила о невозможности отношений с Россией после ее нападения на Украину.