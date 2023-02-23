Загроза Молдові та Центральній Азії: Путін може виправдати агресію проти будь-якого сусіда, – ISW

Президент РФ відроджує небезпечний наратив про "битву за історичні землі РФ". Декілька азійських країн були або в складі Радянського Союзу, або в Російській імперії.

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Президент Росії Володимир Путін відроджує імперіалістичний наратив про "битву за історичні кордони". Таких висловлювань він припускався і перед початком повномасштабної війни в Україні, звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 22 лютого.

Путін у чотирихвилинній промові на мітинг-концерті в "Лужниках" заявив, що зараз "йде битва за історичні рубежі Росії та за російський народ". А 21 лютого під час послання до Федеральних зборів РФ він назвав прилеглі до Росії території "історичною землею".

"Путін не робив інших важливих зауважень про перебіг війни та не обговорював конкретні завдання на фронті", — зазначили експерти інституту.

Путін загрожує Молдові та Центральній Азії

Путінське поняття "історичних кордонів" Росії може бути використане для виправдання агресії проти будь-якого сусіда, Молдови та країн Центральної Азії, які не мають спільних кордонів, зазначили фахівці.

Зокрема, Центральна Азія враховує території, які раніше були або в Радянському Союзі або в Російській імперії, додали аналітики.

Експерти зазначають, що промова Путіна слідувала після скасування визнання територіальної цілісності Молдови. Президент РФ анулював указ від 2012 року про зовнішньополітичний курс Росії. У ньому сказано, що Москва активно працюватиме над вирішенням придністровського конфлікту на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови.

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У відповідь МЗС Молдови розпочало вихід із десятків договорів у межах СНД. Міністр закордонних справ Ніку Попеску назвав ці договори неактуальними або такими, що працюють проти інтересів Молдови.

"Молдова приєднається до Європейського союзу, має абсолютно інші цілі зовнішньої політики. Очевидно, що вихід із СНД або розірвання цих угод, несумісних із нашими зобов'язаннями, продовжиться", — заявив Попеску.

На думку експертів ISW, скасування указу від 2012 року не означає обов'язковий напад РФ на Молдову. У Путіна немає для цього військового потенціалу, але варто очікувати на ескалацію зусиль щодо дестабілізації ситуації в країні.

Нагадаємо, що 20 лютого президент України Володимир Зеленський обіцяв допомогти Молдові в разі агресії військових Росії. А 9 лютого Зеленський попередив президентку Молдови Маю Санду про плани РФ напасти на країну.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 2 лютого сказав, що Захід нібито готує Молдові роль "другої України". Санду 30 грудня говорила про неможливість відносин із Росією після її нападу на Україну.