Третья атака за день: по Брянску ударили неизвестные БПЛА (видео)

По информации росСМИ, один из дронов попал в завод "Кремний-ЭЛ", который является одним из крупнейших предприятий микроэлектроники в России.

Вечером 7 сентября дрон атаковал промышленный объект в Брянске Российской Федерации. Российские власти обвинили в этом Украину. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram.

"Украинскими террористами с помощью БПЛА осуществлена атака на промышленный объект города Брянска", — сказал Александр Богомаз.

Он отметил, что в результате атаки загорелось административное здание. Пострадавших нет.

По словам Богомаза, силы ПВО сбили беспилотник возле Выгоницкого района Брянской области.

В пресс-службе Министерства обороны РФ в Telegram заявили, что над Брянской областью российской системой противовоздушной обороны были перехвачены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), один из них якобы уничтожили в воздухе.

"Вечером 7 сентября пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорилось в сообщении.

В российском издании Mash рассказали, что по их информации, дрон атаковал завод "Кремний-ЭЛ", который является одним из крупнейших предприятий микроэлектроники в России.

БПЛА атаковали Брянскую область 7 сентября: что известно

Утром 7 сентября беспилотники атаковали Брянскую область. В Минобороны РФ заявили о двух атаках — в 6:30 и в 7:00 по московскому времени. По сообщению российского ведомства, дроны были сбиты. Падение обломков одного из беспилотников повредило остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальную площадь и несколько автомобилей.

Российское издание заявило, что беспилотник, которым атаковали Брянск, был изготовлен из недорогих деталей, которые можно заказать в интернете. Журналисты росСМИ утверждают, что блок управления Savox, найденный на месте падения дрона, можно использовать в игрушечных гоночных машинах и самолетах, чтобы те резче маневрировали.

Напомним, 6 сентября росСМИ сообщали, что в Брянской области пенсионер нашел на улице упавший дрон со взрывчаткой. Он забрал его домой для того, чтобы распилить на различные садовые аксессуары. Однако устройство отдали российским саперам, которые взорвали его в поле.