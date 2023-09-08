"На костях мариупольцев": в уничтоженном Драмтеатре спела якобы звезда из Китая (видео)

В марте 2022 года ВС РФ сбросили бомбу на Драмтеатр в Мариуполе, в котором находилось около 1,5 тысячи человек. Под завалами могли погибнуть несколько сотен мариупольцев.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области якобы известная оперная певица из Китая спела советскую песню "Катюша" среди руин Драматического театра, на который Вооруженные силы Российской Федерации сбросили авиабомбу в 2022 году. Об этом сообщил заместитель городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Давно не было танцев на костях мариупольцев? Пробитого дна? Держите. Русня притащила в Мариуполь какую-то "известную оперную певицу из Китая Ван-Фан (такую известную, что даже google о ней нихиба не знает) и та спела им посреди руин Драматического театра "Катюшу", — сказал Петр Андрющенко.

Он надеется, что духу более 600 убитых российскими военными мариупольцев "настолько понравилось", что они будут преследовать певицу "ужасами всю жизнь". Также он ждет реакции украинских пограничников и Министерства иностранных дел относительно незаконного пересечения границы оперной певицей из Китая.

На видео видно, как девушка стоит на балконе среди разрушенного Драмтеатра и исполняет песню "Катюша".

Оперная певица из Китая Ван-Фан

Фокус пытался проверить информацию о якобы известной певице из Китая, однако нашел другую китайскую певицу, которая имеет такое же имя, однако она старше "звезды", которая спела в Мариуполе. Также у них не похожие овалы лица, цвет кожи и возраст. Кроме этого, оперная певица Ван-Фан написала автобиографию.

Китайская певица Ван Фан

Оккупанты уничтожили Драмтеатр в Мариуполе

16 марта 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации сбросили авиабомбу на крышу Мариупольского драматического театра, который служил укрытием для многих мариупольцев. Во время авиаудара под завалами могли погибнуть несколько сотен человек. Предварительно известно, что тогда в Драмтеатре находилось около 1,5 тысячи человек. Кроме этого, возле здания было написано большими буквами "дети".

В марте 2023 года советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что 41-летний уроженец Житомирской области, который затем проживал в РФ и временно оккупированном Крыму, приказал бомбить Драмтеатр, роддом и детскую больницу в Мариуполе.

Напомним, в апреле программы Google Earth и Google Maps показали спутниковые снимки разрушенного Мариуполя в Донецкой области. На снимках видно Драмтеатр, на который враг сбросил авиабомбу, и разрушенное металлургическое предприятие "Азовсталь".