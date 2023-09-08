Польша подписала контракт с ЕС по закупке снарядов для Украины, — СМИ

Пока неизвестно, о каких типах снарядов и их точном количестве идет речь в контракте. Первые совместные заказы ЕС на польских оборонных заводах состоятся уже в этом месяце, рассказали журналисты.

Польша подписала рамочный контракт с Европейским оборонным агентством по закупке 155-миллиметровых снарядов для Украины. Об этом сообщила польская радиостанция RMF 24.

Отметили, что уже в сентябре станут возможными первые совместные заказы Европейского союза на польских оборонных заводах. Пока неизвестно, о каких типах снарядов и их точное количество говорится в контракте.

"Подписание документа означает, что теперь страны ЕС могут делать конкретные заказы на польских заводах", — говорилось в сообщении СМИ.

Кроме этого, в издании рассказали, что 1 июня правительство Польши одобрило контракт по поставке боеприпасов между Агентством по вооружению и консорциумом PGZ-AMUNICJA. По словам одного из польских дипломатов, этот контракт является первым этапом заказа на сотни тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и предусматривает экспорт, учитывая потребности европейского и мирового рынков.

Отметим, что 5 сентября Европейское оборонное агентство подписало восемь контрактов с европейской промышленностью по совместной закупке 155-мм снарядов для САУ Panzerhaubitze 2000, снаряды и детали боеприпасов гаубичной системы Krab.

"Сейчас мы предлагаем государствам-членам жизнеспособные возможности размещать заказы в промышленности через Европейское оборонное агентство либо для поддержки Украины, либо для пополнения собственных национальных запасов", — сказал исполнительный директор Европейского оборонного агентства Иржи Шедиви.

Напомним, 14 августа в Польше подписали соглашение о приобретении новых тяжелых боевых машин пехоты для нужд армии. В частности, министр национальной обороны Мариуш Блащак подписал три контракта на новое вооружение для Войска Польского.

В мае 2022 года Польша подписала контракт на поставку оружия за границу, стоимость которого оценена в около 698,28 млн долларов.