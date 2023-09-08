"Украинцы невероятно эффективны": в Пентагоне оценили контрнаступление ВСУ (видео)

В американском оборонном ведомстве отметили, что украинцы эффективно используют кассетные боеприпасы, полученные от США.

Силы обороны Украины действуют эффективно на поле боя и уже достигли определенных успехов в контрнаступлении. Об этом сказала заместитель представителя Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге 7 сентября.

На вопрос о том, действительно ли РФ собирает войска под Купянском и Харьковской областью, чтобы начать наступление, спикер ответила, что позволила бы украинцам самим рассказать о том, что происходит на поле боя.

"Украинцы невероятно эффективны на поле боя. Мы видим некоторый прогресс, уже достигнутый в их контрнаступлении", — сказала Сингх.

Спикер акцентировала внимание на том, что США объявили о новой военной помощи Украине. Она подчеркнула, что это уже 46-й пакет.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы у Украины было все, что ей нужно на поле боя, и это оказание помощи в области безопасности, когда мы можем и в максимальном объеме", — сказала представитель Пентагона.

В американском оборонном ведомстве также высоко оценили эффективность использования украинцами кассетных боеприпасов.

"Мы считаем, что они используют их эффективно и ответственно", — заключила Сабрина Сингх.

Брифинг Сабрины Синг 7 сентября

Напомним, 6 сентября директор по анализу Агентства военной разведки США Трент Мол заявил, что после трех месяцев медленного прогресса контрнаступление Украины набирает обороты. Он также оценил вероятность прорыва ВСУ до конца года.

В отчете Института изучения войны от 7 сентября говорится, что Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на разных направлениях, несмотря на попытки россиян атаковать в ответ. По словам аналитиков, оборона противника в Запорожской области продолжает "сыпаться".