Ракетный удар по полиции в Кривом Роге: число пострадавших выросло до 40 человек (фото)

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, ракета попала в административное здание с офисами, где был расположен его фонд. Пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.

Российские оккупанты утром 8 сентября осуществили ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. Количество пострадавших продолжает расти. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадало уже около 40 человек. Большинство из них в состоянии средней тяжести или же "удовлетворительные".

"Впрочем, есть и тяжелые. Повреждены 3 административных здания. Повреждены 7 жилых домов, среди них многоэтажка. Пожар, возникший в гаражах, локализован", — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают обследовать территорию в одном из районов Кривого Рога, которая подверглась ракетному удару со стороны российских оккупантов.

В результате ракетного удара по Кривому Рогу уже более 40 пострадавших и 1 погибший Фото: Днепропетровская ОГА В результате ракетного удара по Кривому Рогу уже более 40 пострадавших и 1 погибший Фото: Днепропетровская ОГА В результате ракетного удара по Кривому Рогу уже более 40 пострадавших и 1 погибший Фото: Днепропетровская ОГА В результате ракетного удара по Кривому Рогу уже более 40 пострадавших и 1 погибший Фото: Днепропетровская ОГА

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале также прокомментировал последствия утреннего обстрела в городе.

По его словам, вражеская ракета попала в административное здание, в которой было несколько офисов. Александр Вилкул отдельно отметил, что там также был офис его фонда "Украинская перспектива".

"Предварительно – один погибший, 9 пострадавших, 5 уже в больнице, к сожалению двое тяжелых. Три человека спасатели достали из-под завалов. На месте спасатели, медики и коммунальные службы", — сообщил Александр Вилкул незадолго до сообщения Днепропетровской ОГА (количество пострадавших увеличилось, — ред.).

К слову, в Школе искусств за памятником Святому Николаю был развернут штаб помощи пострадавшим людям, где они могут оставить свое заявление.

Напомним, 8 сентября появилась информация об ударе ВС РФ по городу Кривой Рог. В результате было разрушено здание полиции и 1 человек погиб — сотрудник правоохранительных органов. На месте прилета достают людей из-под завалов и тушат пожар. По данным МВД, в результате ракетной атаки пострадали здание полиции и жилые дома.