Будут сидеть пожизненно: на Кубе арестовали группу торговцев людьми для ВС РФ

Российские военкомы наладили сеть поставки новых солдат с Кубы. На острове обнаружили целую сеть, члены которой вербовали мужчин на войну: им грозит тюрьма или даже смертная казнь.

Власти Кубы арестовали 17 человек, причастных к торговле людьми в пользу России. В частности, вербовщики получали деньги за наем кубинцев на службу в ряды ВС РФ. О сети вербовщиков стало известно 5 сентября: МИД этой страны подтвердил, что не поддерживает российское вторжение и не позволяет своим гражданам принимать в нем участие. Тем временем агентство Reuters опубликовало комментарии правоохранителей, которые занимаются вопросом задержанных вербовщиков.

В Гаване заявили, что задержанные подозреваются в контактах с российскими организаторами, которые нанимали кубинцев для участия в войне РФ против Украины. Представитель Министерства внутренних дел, полковник Сезар Родригес прокомментировал ситуацию местному телеканалу, пишет Reuters. Офицер подчеркнул, что среди задержанных — "внутренний организатор этих действий".

Имен подозреваемых лиц Родригес не назвал. Впрочем, объяснил, что лидер группировки торговцев имел двух сообщников, которые действовали на острове.

Прокурор Хосе Луис Рейес рассказал, какое именно наказание ждет арестованных. В частности, отметил, что наказание будет зависеть от того, что именно совершил тот или иной человек: или же он занимался торговлей людьми, или был наемником в армии чужого государства, или вредил другому государству. При этом, в зависимости от степени вины, фигуранты могут провести в тюрьме от 30 лет до пожизненного Также возможна смертная казнь, подчеркнул прокурор.

Отметим, на Кубе приостановили применение смертной казни с 2003 года. Власти планировали полностью отменить этот вид наказания.

Агентство напомнило, что президент России Владимир Путина после вторжения в Украину решил дополнительно мотивировать наемников, которые пополнят ряды ВС РФ. В частности, пообещал, что они получат гражданство ускоренными темпами.

Мобилизация в РФ: что известно

Отметим, осенью 2022 года в России началась так называемая "частичная мобилизация", в течение которой в армию привлекли около 300 тыс. человек, — информировало ГУР МОУ. При этом границы страны были открыты и все желающие могли свободно выехать за пределы страны.

После этого законодательство РФ по мобилизации сделали жестче. В частности, ввели электронные повестки, которые автоматически направлялись военнообязанным мужчинам. При этом человек мог даже не увидеть эту повестку, но ему уже закрывали границу и лишали права осуществлять определенные операции с имуществом.

Между тем в СМИ начали сообщать о возможной новой волне мобилизации, которую РФ планирует на осень 2023 года. Предполагают, что она стартует после 10 сентября, когда российские власти проводят "день голосования".

В то же время в сети сообщают о еще одном способе пополнения армии РФ. Например, в Санкт-Петербурге начали принудительно записывать в солдаты выходцев из Азии, которые недавно получили российский паспорт.

Что касается событий на Кубе, то украинским хакерам удалось выяснить, кто именно устроил сеть вербовщиков: это был военком из Тулы.

Напоминаем, представитель Министерства обороны США Трент Мон заявил, что прогнозирует успешное продвижение ВСУ на юге. Для этого, уверен, нужно достаточное количество снарядов и сухая погода. Кроме того, Государственный секретарь США Энтони Блинкен также подтвердил, что контрнаступление Сил обороны происходит и имеет достаточный темп. В то же время ЦРУ опубликовало обращение к гражданам РФ: предлагает самым честным из них тайное сотрудничество.