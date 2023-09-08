После инцидента с БПЛА: Румыния строит укрытия в приграничных с Украиной городах

По данным журналистов, местным жителям, которые проживают на приграничных территориях, проведут подробный инструктаж о мерах безопасности, а также построят убежища.

Национальный комитет Румынии по чрезвычайным ситуациям принял решение о повышении уровня защиты жителей в приграничных районах, находящихся рядом с городами Украины, подвергаемыми регулярным обстрелам со стороны России. Об этом сообщает портал Digi24.

Решение комитета дает полномочия Министерству национальной обороны для определения конкретных районов на румынском берегу реки Дунай, на противоположном берегу от украинских портов Рени и Измаил, которые подвергаются бомбардировкам со стороны России. В этих районах будут предприняты дополнительные меры для обеспечения безопасности населения.

Среди таких мер предусмотрена рассылка уведомлений через систему Ro-Alert в районах, где существует риск падения "элементов, относящихся к средствам проведения боевых действий, используемых в конфликте".

Дополнительно к оповещению населения через сообщения Ro-Alert, инспекции по ЧС проведут полный инструктаж для местных жителей, поясняя им, как правильно действовать в ситуациях, представляющих угрозу.

В приграничных городах и селах, которые находятся на потенциально опасной территории, будет осуществлено строительство укрытий для обеспечения безопасности местного населения.

На территории Румынии упали российские БПЛА: что известно

4 сентября глава Министерства иностранных дел Олег Николенко объявил, что в ходе ночной массированной атаки со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации произошел взрыв нескольких российских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа Shahed 136 на территории Румынии, недалеко от Измаильского порта.

В тот же день в Минобороны Румынии сообщили, что российские беспилотники не представляли прямой угрозы стране. Кроме этого, ведомство заявило, что страна приняла "дополнительные меры для усиления бдительности" в своем национальном пространстве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил наличие фотодоказательств, свидетельствующих о падении российских ударных беспилотных летательных аппаратов на территории Румынии. По его словам, "нет смысла отрицать факт того, что что-то упало там".

Президент Румынии 6 сентября заявил, что, если подтвердится обнаружение частей беспилотника РФ на территории Румынии, это будет "серьезным нарушением".

Кроме того, мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега в Румынии попросил поддержать жителей села Плауру, расположенного в 300 метрах от порта Измаил, который систематически атакуют "шахедами" ВС РФ. Он обсудил с министром обороны возможность, чтобы людей переселили, и они получали питание и жилье.