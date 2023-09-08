Залужный опубликовал уникальные кадры освобождения Балаклеи от ВС РФ (видео)
Год назад украинские войска деоккупировали город во время контрнаступления на Харьковщине. Главнокомандующий ВСУ вспомнил, как это происходило.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный опубликовал уникальное видео в годовщину деоккупации города Балаклея в Харьковской области от ВС РФ. Об этом известно из его поста в Telegram от 8 сентября.
Год назад, 8 сентября 2022 года, защитники вернули под свой контроль Балаклею. Это произошло во время первого этапа Слобожанской наступательной операции.
"Балаклея была важным узлом коммуникаций на юге Харьковской области, а ее деоккупация создала благоприятные условия для развития наступления на Купянск", — вспомнил главнокомандующий ВСУ.
Он рассказал, что в наступлении на Харьковщине тогда участвовали танковые, механизированные и легкие моторизованные подразделения, их поддерживали дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня. После прорыва обороны российских оккупантов за освобождение территорий взялись мобильные рейдовые группы.
"Спасибо украинским защитникам. Вместе — к Победе", — добавил Залужный.
Напомним, по данным проекта Oryx, за время полномасштабной войны на территории Украины ВС РФ потеряли уже 402 танка Т-80БВ. В целом российские оккупанты потеряли уже 622 танка Т-80 различных модификаций.
В ГПСУ показали уничтожение двух российских грузовиков под Купянском. Бойцы "Стальной границы" использовали FPV-дроны, чтобы обезвредить УАЗы ВС РФ вблизи линии фронта.