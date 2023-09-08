Дания отправила в Украину первые 10 танков Leopard 1A5 (фото)

Датские машины прошли необходимые восстановительные работы после лет хранения на складах частной компании. Теперь они станут в строй ВСУ.

Первые 10 танков Leopard 1A5 отправлены в Украину для участия в контрнаступлении ВСУ. Об этом сообщает Минобороны Дании.

Обучение украинских танкистов проходит в Германии в сотрудничестве с датскими инструкторами. Дания вместе с Нидерландами и Германией обязались передать Украине почти сотню танков Leopard 1A5. Они несколько лет были на хранении, поэтому их надо было восстановить прежде чем передавать в ВСУ.

Первые 10 Leopard скоро будут в ВСУ

"Бесспорно, задача, которую решают датский танковые инструкторы, помогает изменить ситуацию в Украине. Вместе с Германией, Дания поставляет Украине почти 100 танков. Усилиями, которые наши квалифицированные и преданные инструкторы прилагают к обучению украинских экипажей танков, мы гарантируем, что пожертвование превратится в еще один мощный потенциал Украины для их оборонительной борьбы", — сказал министр обороны Троелс Лунд Поульсен.

Нидерланды, Германия и Дания оплатили Leopard 1A5 для ВСУ

Leopard 1A5 был на вооружении Дании до 2005 года. В 1997 году страна закупила 51 танк Leopard 2A4, после чего от 1A5 постепенно отказывались. В 2010 году около 100 танков продали компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, еще часть машин передали в музеи. Три музея передали 6 танков для обучения ВСУ.

Напомним, 31 августа СМИ писали, что Leopard 1 лучше всех советских Т-72 в оптике.

28 августа стало известно, что Германия предлагает обмен Греции. Они передадут исправные танки Leopard 1 Украине, а вместо них получит капитально отремонтированные в Германии машины.