За гарантии Запада: политики в Украине рассматривают вариант заморозки войны, — WP

По словам американского телеведущего Фарида Закарии, ВСУ несут огромные потери в бою. Поэтому политики думают о заморозке конфликта, ведь в противном случае страну ждет длительная война на истощение.

В Украине "некоторые" политики рассматривают вариант заморозки войны на нынешней линии фронта — в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Об этом сообщает влиятельный американский телеведущий Фарид Закария в комментарии Washington Post. Такое впечатление он составил после недавней поездки в Киев.

"В Украине все привыкли к войне. Когда я ужинал у друга, зазвучали сирены воздушной тревоги, и никто даже не перестал есть. Но есть постоянные напоминания о конфликте. Рекламные щиты, расставленные по городу. Мешки с песком и блокпосты являются обычным явлением", — рассказал американец.

При этом по его мнению, украинцы уже устали от войны и начали смотреть на это "трезвыми" глазами.

"Потери Украины были ужасающими: они измеряются как разрушенными городами, так и убитыми солдатами и мирными жителями. Люди приспосабливаются к реальности, зная все больше и больше людей, которые были убиты или ранены. Это тяжелое и печальное состояние", — добавил Фарид Закария.

При этом американец, погостивший в Украине, рассказал, что некоторые украинские политики, которые пожелали остаться неназванными, заявили о рассмотрении варианта заморозки войны на нынешней линии фронта — в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

"Как сказал мне один украинский политик: "Всем нам, кто не участвовал в боевых действиях, легко отказаться от компромисса. Настоящий вопрос заключается в том, каково отношение солдат на поле боя и тех, кто вернулся", — добавил журналист.

Фарид Закария добавил, что украинцы понимают, что их ждет долгая война на истощение.

"Они понимают, что столкнулись с грозным противником — население России почти в четыре раза превышает население Украины , а ее экономика примерно в 15 раз больше", — пишет Закария.

Кто такой Фарид Закария

Фарид Закария — один из самых влиятельных и популярных американских политических аналитиков, эксперт в области международных отношений. Он часто высказывает свое мнение о войне в Украине в американских изданиях.

При этом, Закария был замечен в создании "сомнительного" контента. Так, американский телеканал CNN показал специальный репортаж "Самый могущественный человек в мире", автором которого стал журналист Фарид Закария. Кинокартина посвящена истории о восхождении к власти Владимира Путина. По мнению Закарии, западные лидеры неоправданно пытаются противостоять президенту РФ вместо того, чтобы понять его.

Позиция Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не планирует "замораживать" войну.

"Мы не можем ничего замораживать. Мы не холодильная камера. Мы должны освобождать наши территории независимо от погоды, независимо от времени года. Ни одной остановки мы пропускать не можем, потому что там наши люди, мы видим, как они страдают…Задача президента — освобождение всех наших территорий от террористов и оккупантов", — заявил он.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что заявления западных СМИ о том, что Вооруженных сил Украины якобы несут огромные потери преувеличены и неправдивы.

По его словам, украинская армия не настолько велика, чтобы вообще говорить о количестве потерь в 70 тысяч военных. Данилову непонятно, почему такую информацию распространяют западные журналисты.

"Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране", — сообщил он.

9 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не собирается идти на компромиссы в войне.

"Никакого ослабления санкций не должно быть. Только так можно выиграть войну против автократа-террориста. Работает сила, а не компромиссы", — написал он в Telegram.

Напомним, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предполагает, что Россия может выразить желание мести даже после того, как Украина одержит победу в войне. По его словам, для восстановления в военном аспекте России требуется около 10 лет. После этого возможен реванш.