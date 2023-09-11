Угрожают автоматами и ищут людей на пляжах: как РФ проводит фейковые "выборы" в Мариуполе

Враг завез около 300 тысяч так называемых бюллетеней в город, в котором проживает 80 тысяч человек. Оккупанты арестовывают местных, которых подозревают в распространении информации об организации выборов, уточнил советник мэра Андрющенко.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты проводили так называемые "выборы" под принуждением. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко во время телемарафона.

Он отметил, что оккупационные власти заявили, что явка на псевдовыборах превысила 50%.

"Это откровенная ложь, потому что на самом деле они даже на пляжах ищут людей, чтобы уговорить их поставить "галочку", что они "проголосовали". Не хватает им людей, настоящих мариупольцев, чтобы сделать соответствующую картинку "выборов", — сказал Петр Андрющенко.

По его словам, враг завез около 300 тысяч так называемых бюллетеней в Мариуполь, в котором проживает 80 тысяч человек. Андрющенко убежден, что оккупантам нет разницы, какие результаты рисовать — 200 или 250 тысяч.

"Результаты абсолютно предсказуемы", — подчеркнул Петр Андрющенко.

Также он рассказал, что местных жителей заставляют голосовать на так называемых "выборах" под угрозой автоматов. Кроме этого, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают "зачистки". Враг арестовывает людей, которых подозревают в передаче информации о процессе организации так называемых "выборов".

Напомним, 5 сентября партизанское движение АТЕШ сообщило, что в Луганской области оккупанты планируют провести мобилизацию после фейковых "выборов", которые нужны для того, чтобы обновить списки и мобилизовать больше людей в армию ВС РФ.

Напомним, 5 сентября стало известно, что оккупанты планируют организовать на временно оккупированной территории Луганской области проведение мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации. Фейковые "выборы" нужны для того, чтобы враг смог обновить списки и мобилизовать в российскую армию новых людей.

6 сентября городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире "Радио Свобода" заявил, что около трех тысяч человек помогали врагу в организации так называемых "выборов" в Запорожской области.

8 сентября в ЦНС рассказали, что во время так называемых "выборов" оккупанты начали собирать данные мужчин для "военкоматов" на временно оккупированных территориях. В частности, в Запорожской области данные "избирателей" призывного возраста записывали отдельно.