После спецоперации с Ми-8 значительно возросло количество россиян, которые хотят сдаться, — ГУР (видео)

По словам представителя разведки Вадима Юсова, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, которые рассматривают для себя сценарий сдачи в плен в рамках проекта "Хочу жить".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Андрей Юсов 11 сентября заявил, что после успешной спецоперации украинских спецслужб "Синица" количество воинов РФ, которые хотят сдаться Украине в плен в рамках проекта "Хочу жить", выросло на 70%, сообщает Радио Свобода .

"Есть очень скачок по линии "Хочу жить" отдельно и по другим каналам связи. После успешной операции "Синица" с Ми-8 и пилотом, скажем, увеличилось количество военнослужащих армии РФ, которые рассматривают для себя подобный сценарий. Обращение на государственный проект "Хочу жить" — скачок произошел примерно на 70 процентов за день", — заявил Юсов.

Представитель ГУР также комментировал информацию из Telegram-каналов о том, что лицу, которое передаст Украине истребитель МиГ, дадут 2 миллиона долларов. Юсов сказал: "Эта информация носит больше характер такой легенды и народной инициативы. Но, конечно, вознаграждение за МиГ будет".

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Что известно о проекте "Хочу жить"

"Хочу жить" — государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, созданный при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь по добровольной сдаче в плен. Проект гарантирует в случае сдачи в плен содержание военнослужащих в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Напомним, что 3 сентября в ГУР показали российского пилота, который передал Украине МИ-8. ГУР анонсировало документальный фильм, в котором расскажут о работе разведки. В частности, раскроют детали уникальной спецоперации "Синица", во время которой удалось переманить российского пилота и получить вертолет Ми-8.

Затем Буданов раскрыл детали операции по захвату вертолета Ми-8 ВС РФ. Спецслужбы Украины нашли правильный подход к пилоту, выполняя операцию "Синица". Разведчики помогли ему перегнать воздушное судно, но экипаж пришлось ликвидировать.