В 10 км от линии столкновения: россияне укрепляют оборонные сооружения на юге (фото)

На спутниковых снимках видно, что войска РФ из-за успешного наступления ВСУ создают траншеи для обороны, отмечают аналитики "Информационного сопротивления".

В связи с успешным продвижением ВСУ на юг россияне начали активно укрепляться. Об этом сообщает "Информационное сопротивление".

На новых спутниковых снимках видны траншеи в 10 км от нынешней линии столкновения. Кроме того, в России и на оккупированных территориях захватчики хотят мобилизовать от 400 до 700 тысяч человек.

Напомним, 6 сентября директор по анализу Агентства военной разведки США Трент Мол заявил, что после трех месяцев медленного прогресса контрнаступление Украины набирает обороты. Он также оценил вероятность прорыва ВСУ до конца года.

В отчете Института изучения войны от 7 сентября говорится, что Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на разных направлениях, несмотря на попытки россиян атаковать в ответ. По словам аналитиков, оборона противника в Запорожской области продолжает "сыпаться".

Воздушные силы показали работу установки Gepard в Одесской области. Украинские военные открыли огонь и уничтожили российский дрон за несколько секунд с помощью немецкой самоходной установки Gepard.

Также заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий рассказал, что украинские силы ПВО станут более эффективными, чем прошлой зимой. Москва может начать задействовать еще больше беспилотников Shahed вместе с ракетами и атаковать целый ряд целей, чтобы сбить с толку ПВО Украины.