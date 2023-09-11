Силы ТрО ВСУ пополнились британскими БТР и CVRT: что о них известно

После дополнительного оснащения БТР и машины разведки отправятся на передовую.

Украинские силы территориальной обороны (ТрО) ВСУ получили очередную партию британских гусеничных бронетранспортеров. Технику закупил Всемирный Конгресс Украинцев, о чем организация сообщила на своем сайте в понедельник, 11 сентября.

В эту поставку вошли 15 БТР:

тринадцать FV432;

один CVRT Stormer;

один CVRT Shielder.

Уже в Украине бронетранспортеры оборудуют приборами ночного видения украинского производства, после чего технику отправят на фронт.

Командующий Силами территориальной обороны Украины генерал-майор Игорь Танцюра сообщил, что это вторая партия БТР от ВКУ. В общей сложности силы теробороны получили от организации 40 машин. Техника предназначена для перемещения бойцов на передний край, доставки грузов, транспортировки раненых и других боевых задач.

Гусеничный бронетранспортер FV432

Бронетранспортер FV432 Фото: Flickr

Герметизированный бронированный корпус FV432 обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков снарядов. Машина управляется экипажем из двух человек и может перевозить до 10 человек личного состава. Бронетранспортер можно использовать как мобильный командный пункт, машину связи, скорую помощь и для перевозки грузов.

FV432 — британский бронетранспортер 1960-х годов на едином шасси. Эта машина была основным бронетранспортером британской армии в 1960—1970-е годы.

Кроме БТРов силам ТРО было передано 10 восстановленных полноприводных грузовиков ГАЗ-66 и 2 многоцелевых бронированных тягача МТ-ЛБ. Общая стоимость пакета помощи оценивается в 68 миллионов гривен.

Украинская диаспора в лице Всемирного Конгресса Украинцев оказывает помощь ВСУ с первых дней полномасштабного российского вторжения. Преимущественно их помощь направлена на улучшение обеспечения именно сил территориальной обороны. Среди прочего организованы поставки электростанций, медицинского снаряжения и обмундирования. Общий объем оказанной помощи превысил 50 миллионов долларов.

Напомним, что в конце августа Германия передала Украине ракеты к ЗРК Patriot и дроны RQ-35 HEIDRUN.

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