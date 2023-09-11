Украинские "Гострі Картузи" уничтожили танк РФ на левобережье Днепра (видео)

Силы обороны Украины не теряют лишних снарядов и эффективно уничтожают вражескую технику по принципу "один выстрел — одно попадание".

Снайперские выстрелы по вражеской бронированной технике с помощью любых средств поражения демонстрируют украинские военные по всей линии фронта. Видео поражения танка РФ бойцами подразделения "Гострі Картузи" показал в телеграм-канале блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Эффектное уничтожение российского танка произошло посреди лесополосы на левом берегу Днепра, где оккупанты пытались замаскировать своего "хищного зверя".

На днях Фокус писал, что дроны ВСУ лишили россиян танка Т-90 и новейшей БМД-4М, а на Таврическом направлении недавно только за сутки было уничтожено шесть складов, 15 единиц военной техники и 200 оккупантов.

Сейчас на фронте продолжаются ожесточенные бои на всех направлениях, российские войска пытаются окружить Авдеевку, но Силы обороны Украины удерживают Опытное, которое находится в 1,7 км от окраин Донецка, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.