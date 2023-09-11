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Украинские "Гострі Картузи" уничтожили танк РФ на левобережье Днепра (видео)

Татьяна Зарембо
Фото: Генштаб ВСУ | Оккупанты пытаются спрятать свою тяжелую технику, но это не спасает их

Силы обороны Украины не теряют лишних снарядов и эффективно уничтожают вражескую технику по принципу "один выстрел — одно попадание".

Снайперские выстрелы по вражеской бронированной технике с помощью любых средств поражения демонстрируют украинские военные по всей линии фронта. Видео поражения танка РФ бойцами подразделения "Гострі Картузи" показал в телеграм-канале блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Эффектное уничтожение российского танка произошло посреди лесополосы на левом берегу Днепра, где оккупанты пытались замаскировать своего "хищного зверя".

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На днях Фокус писал, что дроны ВСУ лишили россиян танка Т-90 и новейшей БМД-4М, а на Таврическом направлении недавно только за сутки было уничтожено шесть складов, 15 единиц военной техники и 200 оккупантов.

Сейчас на фронте продолжаются ожесточенные бои на всех направлениях, российские войска пытаются окружить Авдеевку, но Силы обороны Украины удерживают Опытное, которое находится в 1,7 км от окраин Донецка, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.