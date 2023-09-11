Среди "заказов" — министры: в Киеве разоблачили "детективов", следивших за украинцами (фото)

Бывший милиционер создал собственное агентство, которое готовило досье на граждан за деньги. "Расследователи" не гнушались даже "сливать" данные о топ-чиновниках во время войны.

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве "детективное агентство", которое торговало информацией из закрытых баз и незаконно следило за гражданами. Деталями дела 11 сентября поделилась пресс-служба ведомства.

Основатель "агентства" — экс-чиновник расформированной милиции, уволенный со службы в 2009 году. Под прикрытием легального бизнеса, по данным следствия, он собирал на заказ данные об украинцах. В частности, речь идет об адресах проживания, номерах машин и телефонов, а также сведениях о пересечении границы.

"Средняя стоимость одного "досье" составляла 200 долларов США. Сумма зависела от объема собранной информации", — отметили в СБУ.

В сборе информации мужчине помогал знакомый из Нацполиции, который имел доступ к информационным базам. Кроме того, "детектив" соглашался следить за гражданами.

"Оплату за "услуги" получал на банковскую карточку своего близкого родственника", — передала пресс-служба.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

"Расследователю" уже объявили подозрение в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом. Его сообщника — чиновника полиции — отстранили от службы.

"Злоумышленникам грозит до 6 лет тюремного заключения", — заявили в СБУ.

В Государственном бюро расследований добавили, что среди заказов "детективного агентства" были министры Кабмина. Фигуранты не гнушались предоставлять за деньги информацию о топ-чиновниках Украины.

В ГБР подчеркнули, что такие "услуги" в отношении министров "могли нанести большой вред интересам Украины" в условиях российской агрессии.

Фото: ГБР Фото: ГБР

Напомним, 5 сентября в ГБР проинформировали, что в Николаеве правоохранитель торговал информацией об умерших украинцах. Менеджер местного ритуального агентства был готов платить за контакты родственников покойников.

11 сентября в СБУ рассказали о задержании очередного агента РФ. Завербованный в январе мужчина служил по контракту в Нацгвардии и "подрабатывал" на передаче данных о киевских ТЭЦ.