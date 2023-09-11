Украина рассчитывает начать боевые действия на F-16 в феврале, – WSJ

Как отмечает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, есть разные оценки официальных лиц касательно сроков передачи Украине американских самолетов. Согласно некоторым прогнозам, это может произойти в начале следующего года.

В Киеве предполагают, что украинские летчики смогут выполнять боевые задачи на истребителях F-16 уже этой зимой. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Сообщатся, что украинские официальные лица ожидают, что первые пилоты могут завершить обучение на американских самолетах в феврале. По оценкам украинской стороны, опытные летчики, которые хорошо знают английский язык, могут освоить F-16 за 5 месяцев.

При этом в Вашингтоне считают, что украинские пилоты смогут воевать на F-16 не ранее середины следующего года или еще позже. По их словам, для использования истребителей необходимы большие силы технического обслуживания и материально-технического обеспечения.

По мнению американских официальных лиц, поиск и обучение людей для обслуживания самолетов, которые также должны владеть английским языком, может оказаться более сложной задачей, чем обучение летчиков.

Что говорят в Украине

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игната прокомментировал публикацию WSJ в эфире телемарафона. По его словам, журналисты обобщили все прогнозы европейских, американских и украинских официальных лиц касательно сроков предоставления Украине самолетов. На деле же есть разные мнению по этому поводу.

"Сказать точно, когда это произойдет, невозможно сегодня. Есть те прогнозы, что начало следующего года — это то, что было бы довольно неплохо", — сказал Юрий Игнат.

Напомним, 6 сентября бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус во время специального события Киевского форума по безопасности заявил, что США надо быстрее принимать решение по F-16. Он также отметил, что решение о передаче танков Abrams должно было быть принято, как минимум, на полгода раньше.

Ранее, 31 августа, Юрий Игнат сообщил, что украинские летчики, которые будут проходить подготовку на истребителях F-16 в Дании, готовы приступить к летной подготовке. В Данию уже отправили группу самых квалифицированных украинских летчиков, которые в кратчайшие сроки овладеют необходимыми навыками.