Российские пограничные подразделения недостаточно оснащены достаточным количеством цифровых систем связи, разведывательно-ударными дронами, мобильным транспортом и медицинскими принадлежностями, уточнил военкор РФ.

Российским пограничникам не хватает возможностей и оборудования для борьбы с украинскими рейдами через границу и атаками по Российской Федерации. Об этом говорилось в ежедневном отчете Института изучения войны за 11 сентября.

Отметили, что российский военкор, который является членом Кремлевского совета по правам человека, заявил, что власти РФ недостаточно оснастили пограничные подразделения и не обеспечили их достаточным количеством цифровых систем связи, разведывательно-ударными дронами, мобильным транспортом и медицинскими принадлежностями. В частности, почти ко всем отделам пограничной службы ФСБ РФ возникли подобные претензии.

Кроме этого, российский военкор убежден, что современным пограничным подразделениям нужны возможности, как у тех, которые создавали оперативные группы для участия в советской войне в Афганистане, ведь они были оснащены артиллерией, авиацией и бронетехникой. Зато, по словам россиянина, сейчас пограничники могут получить противотанковые ракеты и минометы только через личные связи с военными частями оккупантов, поэтому он выступил за то, чтобы власти РФ предоставили пограничникам лучшее оборудование, в частности самоходные артиллерийские системы и системы радиоэлектронной борьбы. Военкор считает, что это вооружение особенно необходимо пограничникам из Брянской, Курской и Белгородской областей.

"Ссылка военкора на участие советских пограничников в войне в Афганистане и призывы к предоставлению более сложных систем свидетельствуют о том, что российские пограничники обеспокоены угрозой возможных украинских рейдов через границу в Россию и атак украинских беспилотников", — добавили аналитики Института изучения войны.

Напомним, вечером 11 сентября дроны атаковали Курскую область РФ, в результате чего были повреждены здания в городе Рыльск. Губернатор Роман Старовойт в атаке БПЛА обвинил Украину.

Ночью 11 сентября два беспилотника атаковали Белгородскую область. Местные власти сообщили о якобы сбитии дронов системой ПВО. Фрагменты одного из БПЛА упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом.